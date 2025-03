Il campionato riprende a San Vendemiano per i Knights, reduci dalla partecipazione alla Coppa Italia: la sconfitta arriva per un solo punto.

Sconfitta per un solo punto per i Knights di Legnano

Gara importante alla Prealpi Arena per le squadre che lottano per il secondo e terzo posto, con Legnano che parte con un inedito quintetto con Gallizzi, Raivio, Scali, Mastroianni e Agostini.

Come spesso succede il primo canestro della gara è di Mastroianni, come i primi 5 punti dei Knights, ma il Rucker è più in palla e con Oxilia e Preti scappa subito sul 12-5.

I padroni di casa si assestano sui 10 punti di vantaggio e dopo il tap in di Quarisa, Oxilia e Gluditis fanno +15 per il Rucker sul 22-7.

I liberi e una tripla di Raivio riducono il gap sul 22-14, anche se il quarto si chiude sul 27-17 dopo gli ultimi canestri di Tassinari e Oboe.

Nel secondo periodo Legnano sembra iniziare ad ingranare di più; Quarisa e Raivio trascinano i Knights sul 29-23 e, anche se San Vendemiano risponde con Oxilia e Cacace, la gara sembra essere riaperta.

Il quarto vede comandare il Rucker ma i 5 punti flash di Scali e il canestro di Raivio fanno tornare Legnano in scia sul 44-38, prima del tiro di Antelli che chiude il primo tempo sul 46-38.

La seconda parte del match

Il terzo quarto parte benissimo per la SAE Scientifica che con i canestri di Oboe, Raivio, Scali e ancora Raivio, mette insieme il break che da a Legnano il nuovo vantaggio dopo i primi due punti iniziali, sul 55-57.

Preti pareggia ma ora sono i Knights in gas e la tripla di Mastroianni chiude il quarto sul 57-60.

Sodero e Scali respingono i tentativi di aggancio di Donda e Tassinari; Sodero infila la tripla del 67-72 e anche nell’ultima frazione è Legnano che conduce le danze.

Scali segna il 67-74, Cacace accorcia con la tripla del 72-76 e Gallizzi mette il libero del 72-77.

Si arriva così agli ultimi possessi con Preti che segna da vicino come Sodero per il 74-79; Oxilia schiaccia ma dai liberi fa 1/2 e Legnano sul 77-79 costruisce un tiro apertissimo per Raivio a 5 secondi dalla fine.

La palla fa in and out e Glauditis inventa il tiro della domenica, su un piede, da tre, allo scadere.

A volte sei dalla parte giusta della storia, a volta dalla parte sbagliata: è così.

Domenica si torna alla Soevis Arena dopo quasi un mese per la gara contro la Bakery Piacenza.

Il tabellino della partita

RUCKER SAN VENDEMIANO - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 80-79 (27-17, 19-21, 11-22, 23-19)

Rucker San Vendemiano: Jacopo Preti 20 (7/9, 2/5), Tommaso Oxilia 18 (6/6, 0/0), Andrea Tassinari 12 (2/3, 2/6), Kristaps Gluditis 10 (2/4, 2/10), Alberto Cacace 9 (3/4, 1/1), Michele Antelli 5 (2/5, 0/3), Andrea Donda 4 (2/2, 0/0), Mauro Zacchigna 2 (1/2, 0/3), Enrico Tadiotto 0 (0/1, 0/0), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla Cia 0 (0/0, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Tommaso Oxilia 11) - Assist: 19 (Kristaps Gluditis 5)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 23 (5/10, 2/3), Guido Scali 16 (5/7, 2/2), Guglielmo Sodero 9 (3/7, 1/3), Francesco Oboe 9 (2/5, 1/2), Mattia Mastroianni 8 (1/3, 2/5), Andrea Quarisa 6 (3/5, 0/0), Ezio Gallizzi 5 (0/4, 1/4), Pietro Agostini 3 (0/2, 0/2), Francisco Fernandez 0 (0/1, 0/1), To