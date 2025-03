Non basta una serata generosa a Mazzaro e compagne per fermare la corsa del Club Italia, che si impone 1-3 al PalaVolley di Legnano nella ventesima giornata del campionato di Serie B1.

Sconfitta per la Focol Legnano contro il Club Italia

La squadra di coach Tettamanti, sospinta da un ottimo pubblico, ha messo in campo cuore e intensità, riuscendo a strappare il terzo set dopo aver sfiorato il pareggio nel secondo. Alla lunga però le Azzurrine, più incisive nei momenti chiave, hanno fatto valere il loro maggiore cinismo e la loro freschezza.

Legnano parte contratta e fatica a contenere gli attacchi di Quero e Tosini: il primo set si chiude 18-25. Molto più equilibrato il secondo, con la Focol brava a rimontare nel finale, ma le ospiti si impongono ai vantaggi (24-26). È nel terzo parziale che le biancorosse trovano la svolta. Il 25-21 riaccende le speranze del pubblico di casa. Ma nel quarto set il Club Italia torna a spingere e prende il largo: le legnanesi tengono botta fino a metà frazione, poi cedono 18-25.

Ora subito testa alla prossima partita che vedrà la Fo.Co.L impegnata nella trasferta comasca di Cabiate, sabato 29 marzo.

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Club Italia 1-3

(18-25, 24-26, 25-21, 18-25)

Fo.Co.L Legnano: Lenna (L), Felappi 17, Carcano 5, Brutti, Agazzi 12, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini 1, Nella 6, Mazzaro (C) 10, Roncato 1, Zingaro 4. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 4 ace (12 errrori in battuta), 48% in ricezione (29% perfetta), 38% in attacco, 6 muri.

Club Italia: Sari 8, Caruso, Peroni 20, Solovei 10, Fratangelo, Bovolenta (L), Tosini 15, Aimaretti, Regoni (L), Magnabosco 3, Zanella, Stagnaro, Quero 18, Gordon. Allenatore: Fanni. Assistente: Chirichella.

Note: 5 ace (17 errori in battuta), 50% in ricezione (34% perfetta), 47% in attacco, 13 muri.