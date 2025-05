È finita 31-28 per Verona la semifinale di andata per il Rugby Parabiago per l’accesso alla finale che determinerà la promozione in A Elite.

Sconfitta nella semifinale di andata per il Rugby Parabiago

Una partita molto combattuta e molto equilibrata, che ha visto i ragazzi del Rugby Parabiago iniziare la partita contratti e con poca convinzione ma che durante lo scorrere dei minuti è stata presa in mano dai rossoblù, soprattutto a partire dal secondo tempo.

Non è bastato però per tornare da Verona con la vittoria, perché nei momenti cruciali della partita gli Scaligeri sono stati più cinici e concentrati, sfruttando meglio del Parabiago le occasioni avute e gli errori dei Galletti, con un colpo di coda finale che ha ribaltato il risultato sul finire di partita.

La possibilità di ribaltare il risultato

Il risultato in classifica di 4-2 frutto di entrambi i bonus pone però il Rugby Parabiago nella condizione di poter ribaltare il risultato domenica prossima al Venegoni – Marazzini, dove sono attesi tanti tifosi rossoblù a dare la carica in una partita che vuole entrare nella storia del Club rossoblù, con l’accesso alla finale.

“Noi siamo partiti sicuramente un po’ contratti, facendo tanti errori – ci racconta l’Head Coach Daniele Porrino. Il Verona ha strategicamente preparato molto bene la partita, hanno lavorato sui nostri punti deboli creandoci un po’ di insicurezza. Siamo riusciti ad uscirne e il secondo tempo è stato dominato da noi: siamo riusciti a recuperare nel punteggio e ad andare avanti, ma come spesso ci accade abbiamo tanta frenesia e troppa voglia di chiudere la partita in fretta, così abbiamo commesso alcuni errori dei quali il Verona ha approfittato. E’ comunque un buon risultato fuori casa, siamo convinti che domenica prossima potremo fare una bella partita e ribaltare questo risultato: queste sono partite che durano 160’. Continueremo a lavorare sui nostri punti forti e cercheremo di fare il punto su alcune cose che non sono andate bene, ma soprattutto cercheremo di infondere un po’ di tranquillità ai nostri giocatori perché quando giochiamo rilassati e pensando al nostro gioco siamo molto performanti.”

L’appuntamento per i tifosi rossoblù è per domenica 18 alle ore 15:30…Non mancate, sarà una partita tutta da vivere!

Il tabellino della partita

Payanini Center, Verona, 11 maggio 2025

Semifinale di andata playoff promozione Serie A.

Verona Rugby - Rugby Parabiago 31-28 (18-7) (mete 3-4)

Verona Rugby: Dowd, Franchini, Belloni, Quintieri (dal 56’ Antl), Sardo, Venter, Di Tota (dal 60’ Fagioli), Tonetta (dal 65’ Parolo), Bezzolato (dal 56’ Rossi), Munro (al 24’ Zago temp.), Liut (dal 51’ Zago), Redondi, Zocchi-Dommann (dal 70’ Galanti), Zorzetto (dal 65’ Zurlo), Ouattara (dal 46’ Fioravanzo)

Rugby Parabiago: Grassi N, Cortellazzi, Paz, Hala, Moioli, Silva Soria, Grassi F, Galvani, Mikaele (dal 30’ Messori), Mugnaini (dal 55’ Nadali), Toninelli, Caila, Castellano (75’ Zecchini), Cornejo (dal 55’ Ceciliani), Antonini

Marcatori: 6’ cp Venter (3-0), 16’ cp Venter (6-0), 19’ m Redondi tr Venter (13-0), 37’ m Grassi N tr Silva Soria (13-7), 40’ m Franchini (18-7), 43’ m Cornejo tr Silva Soria (18-14), 56’ cp Venter (21-14), 64’ m Silva Soria tr Silva Soria (21-21), 66’ cp Venter (24-21), 75’ m Grassi N tr Silva Soria (24-28), 75’ m Belloni tr Venter (31-28),

Calciatori: Venter: 6/7 - Silva Soria: 4/5

Cartellini: 35’ giallo Munro (V), 65’ giallo Zocchi Dommann (V), 40’ giallo Rossi (V)

Punti assegnati: 4-2

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni, 700 spettatori ca.

MVP: Redondi (V)