Infrasettimanale a casa della capolista per i Knights di Legnano, che sfidano Vigevano ormai proiettata in A2, dopo un campionato condotto per lunghi tratti.

Sconfitta nella gara infrasettimanale per i Knights

Gara molto sentita per coach Paolo Piazza per 6 anni sulla panchina ducale, che affronta la sfida ancora senza Mastroianni, ma con l’innesto di Bellini in più rispetto all’andata.

Fantoma apre la gara, con Stepanovic che la pareggia subito, per due squadre che giocano ad ottimo ritmo e viso aperto.

Diouf segna da sotto, e spesso sarà una spina nel fianco per i Knights nel primo tempo, anche se la rapidità di Quinti tiene Legnano sempre in scia.

antoma segna 5 punti in fila per il 14-8, Legnano tampona ancora con Quinti ma Diouf marca il 17-10.

Più che dal gioco, Legnano è condizionata dai 3 falli quasi simultanei di Cizauskas che spariglia gli equilibri e le rotazioni legnanesi già precarie; Legnano riesce comunque a tenere botta trovando con Oboe la tripla del 17-15 e con De Capitani quella del 17-18.

Vigevano risorpassa nell’ultimo minuto, per una prima frazione che si chiude sul 23-22.

Scali e Quinti danno ancor il vantaggio ai Knights all’inizio del secondo periodo, ma ogni errore di Legnano viene punito da Vigevano con un tiro pesante, come quello di Cucchiaro del 28-26.

De Capitani è on fire e i suoi canestri trascinano Legnano sul 30-31 e sul 33-34, anche se Vigevano è vigile e torna al +7 sul 44-37, prima del rush finale biancorosso con Sodero per il 44-42 dell’intervallo.

La seconda parte della partita

Terzo tempo che Inizia con il vantaggio legnanese che arriva con la tripla di Stepanovic del 44-46, ma sarà l’ultimo dei Knights che, da lì, subiscono un primo parziale di 10-0 e poi uno di 8-0 che porta il punteggio sul 62-48, dando a Vigevano un netto vantaggio.

La gara si sporca e in un clima di tonnara anni ’70, Vigevano mantiene la doppia cifra di vantaggio fino al 67-52 del 30’.

Ultimo quarto utile per statistiche, per far tardi e per dare un’ulteriore preoccupazione ai Knights dopo uno scontro in cui è uscito malconcio il ginocchio di De Capitani, con la gara che non ha più sussulti registrando la Elachem sempre avanti, a flirtare con il +20, per una gara che poi si chiude sul 82-68.

Legnano gioca bene due quarti, ma le rotazioni limitate e Bellini ancora chiaramente avulso dagli schemi legnanesi, non aiutano nella seconda metà in cui Vigevano aumenta progressivamente il vantaggio.

Qualche giorno per provare a recuperare le forze e nuova gara domenica a Fidenza su un campo molto difficile.

Il tabellino della partita

ELACHEM VIGEVANO 1955 – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 82-68 (23-22, 21-20, 23-10, 15-16)

Elachem Vigevano 1955: Matteo Corgnati 14 (5/6, 1/3), Baye Modou Diouf 12 (5/6, 0/0), Armando Verazzo 12 (2/5, 2/5), Nicola Fantoma 9 (3/4, 1/4), Nemanja Gajic 8 (1/2, 2/6), Alfredo Boglio 8 (1/4, 2/5), Mauro Zacchigna 8 (1/5, 2/3), Valerio Cucchiaro 7 (2/2, 1/2), Saverio Mazzantini 4 (0/0, 1/3), Filippo Lucchini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Mauro Zacchigna 8) – Assist: 20 (Alfredo Boglio 6)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Francesco Oboe 18 (4/6, 3/5), Andrea Quinti 13 (5/8, 0/

0), Francesco De Capitani 11 (0/2, 3/5), Arsenije Stepanovic 10 (2/4, 2/6), Guglielmo Sodero 6 (0/1, 1/6), Guido Scali 6 (2/4, 0/3), Vytenis Cizauskas 4 (2/3, 0/2), Tommaso Bellini 0 (0/1, 0/0), Alessandro Riva 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Guido Scali 7) – Assist: 15 (Guido Scali 4)