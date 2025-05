Dopo meno di 48 da Gara1, ecco già Gara2 per i Knights di Legnano alla Soevis Arena contro la Luiss Roma.

Sconfitta in gara 2 per i Knights contro Luiss Roma

Poco più di un giorno per sistemare alchimie e strategie per le due squadre, che hanno finito il primo capitolo di questa serie solo con pochi punti di differenza.

L’inizio della gara è una tragedia greca per Legnano. La Luiss gioca in maniera concreta e i Knights smuovono il tabellone solo con Mastroianni, ma si trovano ben presto sotto per 2-12.

Nonostante una partenza falsissima, Legnano nella seconda metà del quarto riesce a mettere insieme qualche canestro per arrivare addirittura sul 12-14, senza però mai riuscire a pareggiare o a superare gli avversari.

Il primo quarto si chiude con il canestro di Pasqualin per il 13-19 dopo 10’ di gioco.

Nel secondo periodo la Luiss macina il suo gioco, mandando a segno un po’ tutti i suoi giocatori contro una Legnano che supera di poco il 30% dal campo.

La gara è decisamente brutta, molto fallosa, fisica; sinceramente, piuttosto difficile da commentare dopo fischi e fiaschi che coinvolgono tutti e 12 i personaggi in campo.

A metà tempo Roma è avanti per 33-44 dopo aver toccato anche il +16.

La seconda parte della partita

Nel terzo periodo, non cambia assolutamente nulla rispetto alla prima parte di gara.

Legnano non vede il canestro neanche con un binocolo e Roma arriva anche al +19 sul 36-55 con il canestro da tre di Pugliatti.

Sodero prova a invertire la rotta, ma questa volta i Knights non sono proprio in serata e anche il terzo quarto è a favore degli ospiti per 47-60.

Ultimo quarto che non ha assolutamente nulla da dire, con Legnano che non riesce mai a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio e con Roma ancora un paio di volte sul +19, con la gara che poi finisce 62-79.

Come c’era poco da gioire per la vittoria di Gara1, ora c’è poco da piangere sulla sconfitta di Gara2.

Una giornata piena di riposo per i Knights, prima di riprendere gli allenamenti e partire alla volta di Roma, dove si giocheranno sicuramente almeno due gare al PalaTiziano, una sabato sera e una lunedì sera.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - LUISS ROMA 62-79 (13-19, 20-25, 16-16, 13-19)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 20 (4/4, 2/7), Francesco Oboe 13 (4/8, 1/4), Guido Scali 10 (2/7, 0/2), Nik Raivio 9 (0/5, 2/3), Mattia Mastroianni 8 (3/5, 0/3), Andrea Quarisa 1 (0/2, 0/0), Ezio Gallizzi 1 (0/3, 0/2), Pietro Agostini 0 (0/2, 0/2), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/1), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 27 8 + 19 (Nik Raivio 9) - Assist: 9 (Francesco Oboe, Nik Raivio, Ezio Gallizzi 2)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 21 (4/8, 3/5), Riccardo Salvioni 13 (5/5, 0/1), Edoardo Bottelli 12 (3/5, 2/5), Francesco Villa 10 (1/2, 2/6), Fabrizio Pugliatti 7 (2/5, 1/2), Thomas Van Ounsem 7 (1/1, 0/0), Valerio Cucci 6 (0/6, 1/4), Matteo Ferrara 2 (1/2, 0/0), Matteo Fallucca 1 (0/1, 0/3), Simone Rocchi 0 (0/0, 0/1), Matija Jovovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Riccardo Salvioni, Valerio Cucci 8) - Assist: 13 (Edoardo Bottelli 3)