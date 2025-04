Ultimo mese di regular season per i Knights di Legnano che si apre a Fidenza contro la giovane Fulgor in cerca dei play-in, dopo che più della metà della squadra ha già conquistato le finali nazionali U19 eccellenza.

Sconfitta di un punto per i Knights contro Legnano

L’apertura è la classica tripla di Mastroianni, ma già dalle prime battute si capisce che non sarà una partita che passerà agli annali del gioco.

Dopo il 0-6 ancora di Mastroianni, Fidenza si sblocca con Valdo ma le percentuali sono piuttosto oratoriali e si vedono più errori che canestri in un quarto che, nonostante tutto, si chiude in favore dei biancorossi per 10-13.

Il secondo periodo non cambia il trend della gara. Legnano allunga ancora con Mastroianni sul +7 del 10-17, anche se Valdo e Restelli riducono il gap con i canestri del 14-17.

Restelli mette anche i liberi del pareggio sul 18-18, subito sparigliato dal canestro di Raivio.

Il finale del quarto è equilibrato, nel senso che entrambe le squadra sbagliano in maniera equilibrata, fino al 23-22 siglato con i liberi finali di Sodero.

La seconda parte del match

All’inizio del terzo periodo Bellini segna il 25-23 per la Fulgor ma, dopo la tripla di Gallizzi, Raivio si mette in proprio e segna 10 punti in fila che mandano la SAE Scientifica sul +12 del 27-39.

Restelli blocca il break con un libero, ma Sodero sigla il 28-41, prima che il quarto si chiuda sul 33-44 per i Knights.

Ultima frazione in cui Legnano mette in meno di un minuto un nuovo break per il +16 del 33-49, ma da qui praticamente non segna più.

Le percentuali globali sono artiche, come il vento freddo che spira fuori dal PalaPatrizzoli, e negli ultimi minuti le azioni di entrambe sono stilettate al costato del gioco.

Fidenza recupera e negli ultimi minuti si porta a -1, con Galli che segna allo scadere il tiro della vittoria per 54-53.

Ritorno alla Soevis Arena settimana prossima per Legnano che, domenica 13/04, giocherà con l’Andrea Costa Imola la penultima giornata interna del campionato.

Il tabellino della partita

FOPPIANI FULGOR FIDENZA - SAE SCIENTIFICA LEGNANO 54-53 (10-13, 13-9, 10-22, 21-9)

Foppiani Fulgor Fidenza: Simone Valsecchi 12 (0/5, 3/8), Tommaso Bellini 10 (3/5, 1/7), Maodo Mane 10 (5/6, 0/0), Lorenzo Restelli 9 (3/8, 0/4), Gabriele Ghidini 5 (1/4, 1/3), Levi Valdo 4 (2/6, 0/1), Edoardo Scattolin 2 (0/2, 0/0), Milo Galli 2 (1/2, 0/0), Manuele Pezzani 0 (0/0, 0/1), Mahamadou Diarra 0 (0/1, 0/0), Edoardo Cortese 0 (0/0, 0/0), Filippo Banella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 - Rimbalzi: 28 11 + 17 (Maodo Mane, Edoardo Scattolin 6) - Assist: 4 (Milo Galli 2)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 15 (3/8, 2/3), Guglielmo Sodero 10 (3/7, 0/3), Mattia Mastroianni 9 (3/4, 1/3), Ezio Gallizzi 8 (0/1, 2/3), Pietro Agostini 6 (1/3, 1/4), Andrea Quarisa 5 (2/5, 0/0), Guido Scali 0 (0/2, 0/0), Francesco Oboe 0 (0/5, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/1, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 37 11 + 26 (Andrea Quarisa 8) - Assist: 8 (Ezio Gallizzi 3)