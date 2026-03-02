Il primo tempo è stato giocato su buoni ritmi e il Parabiago ha concretizzato il gioco con due mete, ma nella seconda frazione la Capitolina ha aumentato la pressione

Sconfitta di misura per il Rugby Parabiago, battuto 21-20 dall’U.R. Capitolina al termine di una gara combattuta ma non brillante da parte dei rossoblù. All’intervallo il punteggio era a favore dei nostri ragazzi che però nella ripresa non sono riusciti a gestire il vantaggio.

Il primo tempo è stato giocato su buoni ritmi e il Parabiago ha concretizzato il gioco con due mete, ma nella seconda frazione la Capitolina ha aumentato la pressione, mentre Parabiago ha faticato a mantenere ordine e lucidità. Il match è rimasto in equilibrio fino alla fine, ma i padroni di casa sono stati più concreti nella gestione degli episodi decisivi, riuscendo a chiudere avanti di un punto.

A fine gara l’Head Coach Daniele Porrino ha commentato: «Partita bella nel primo tempo, tanto ritmo, tanto gioco piacevole. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Alcuni errori nei momenti chiave della partita non ci hanno permesso di fare un risultato diverso: complimenti alla Capitolina che si è battuta per 80 minuti e alla fine è stata più brava di noi».

La vittoria della Cadetta

Vince la Cadetta sul campo di casa al termine di una partita equilibrata e combattuta con Casalmaggiore, chiusa sul 36-34 per i nostri colori. Una sfida che ha rispettato le aspettative della vigilia: gara dura, fisica e giocata punto a punto fino all’ultimo. Una vittoria sofferta e importante, maturata con un avversario solido e arrivata grazie alla capacità di mantenere il piano di gioco anche nei momenti delicati della partita.

“Siamo molto felici perché, rispetto alla settimana scorsa, siamo riusciti ad applicare il piano gara che avevamo preparato in settimana – ci racconta il Coach Cristian Agresta. Uno degli obiettivi che era stato dato ai ragazzi prima della partita era stato quello di portare in campo il lavoro della settimana. Quando l’abbiamo fatto siamo stati capaci di stare avanti nel punteggio, nonostante alcune difficoltà a livello fisico: sicuramente Casalmaggiore è una squadra molto più pesante e molto più esperta di noi in certi ruoli. Nonostante questo abbiamo avuto pazienza e determinazione e, grazie anche ad una fortissima difesa, siamo riusciti a stare davanti nel risultato per la maggior parte della partita. Nel finale ci hanno messo un po’ in difficoltà, ma non abbiamo mollato e siamo riusciti a trovare il calcio di punizione che ci ha fato la vittoria. Complimenti ai ragazzi.”

Domenica 15 marzo, il Rugby Parabiago torna a giocare in casa. La giornata si aprirà alle 12:30 con la sfida di Serie C tra Parabiago e Mantova. A seguire, alle 14:30, scenderà in campo la prima squadra per il match di Serie A con il Livorno.

IL TABELLINO

Campionato di Serie A, Girone 1, XIII giornata

Roma, Campo dell’Unione n. 1 – sabato 28 febbraio 2026 ore 14,30

U.R. CAPITOLINA – RUGBY PARABIAGO 21 – 20 (1t 8-14)

U.R. CAPITOLINA: Rossi, Graziani, Innocenti, Buchalter (56’ Montuori), Santarelli (61’ Desiderio), Colitti, Albanese, Colafigli (56’ Benvenuti M.), Siciliano (56’ Trapasso), Magnini, Ragaini (Cap), Terribili (41’ Zuin), Ungaro (44’ De Filippis), Cini (41’ Ciocci), Parlati (44’ Benvenuti N.). A disposizione: nn

All. Marrucci

PARABIAGO: Grassi (43’ Cortellazzi), Morelli (59’ Compare), Paz (Cap), Sala (43’ Hala), Cucchi, Silva Soria, Zanotti, Tlome (43’Nadali), Mugnaini (7’ Bertoni), Messori, Caila (43’ Hala), Salvetti, Castellano (43’ Ceciliani), Cornejo (66’ Divis), Moscioni. A disposizione: nn.

All. Porrino

Arbitro: Dante D’Elia (BA),

AA1 Fabio Taggi (RM), AA2 Francesco Pierantoni (RM).

Marcatori: 1t: 3’ cp Rossi (3-0), 15’ mt Salvetti tr Silva Soria (3-7), 22’ mt Cornejo tr Silva Soria (3-14), 39’ mt Colitti nt (8-14). 2t: 43’ mt Buchanter tr Rossi (15-14), 56’ cp Silva Soria (15-17), 67’ cp Rossi (18-17), 78’ cp Silva Soria (18-20), 80’ cp Rossi (21-20).

Calci: Capitolina: Rossi 4/6 – Parabiago: Silva Soria 4/5

Cartellini, gialli: 47’ Nadali, 67’ Bertoni, 77’ Graziani

Note: Tempo giornata assolata, campo in discrete condizioni. Spettatori 250.

Player of the match: Alberto Rossi.

Punti: Capitolina 4 – Parabiago 1