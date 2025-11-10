Pubblico delle grandi occasioni alla Soevis Arena per i Knights di Legnano che ospitano Vigevano, retrocessa dalla A2, ma tra le squadre designate alla promozione a fine anno. Gara degli ex con Coach Piazza da una parte e Boglio e Mazzantini dall’altra.

Sconfitta di misura per i Knights contro Vigevano

Cizauskas apre la partita con l’appoggio e la tripla, che pareggiano la tripla di Boglio e il canestro di Verazzo.

Kancleris mette il 5-7 e Legnano inizia a buttare palloni al vento (16 alla fine), costruendo poco, ma rimanendo a contatto con il gioco da tre punti di Scali e poi con la tripla di Mastroianni, che non lasciano scappare Vigevano.

Quinti segna il libero del pareggio sul 12-12 e dopo qualche batti e ribatti, Vigevano avanza di 1 al suono della prima sirena il punteggio è 18-19 con il libero di Diouf.

Mastroianni da, con i liberi, un nuovo, minimo vantaggio a Legnano, ma il secondo quarto sarà nettamente il peggiore per i Knights, che subiscono le folate di Gajic e Corgnati, mettono insieme i punti che fanno volare la Elachem sul 22-28.

Boglio mette la tripla del 22-31, Oboe risponde con 5 punti, ma l’energia di Vigevano si insinua nelle pieghe della gara e i ducali chiudono 31-40 all’intervallo.

La seconda parte della partita

Le scorie del secondo periodo rimangono nei primi minuti del terzo, con Vigevano che con Boglio tocca il massimo vantaggio sul 33-45.

Qui però Legnano si desta e inizia a chiudere meglio in difesa, cercando concretezza in attacco nonostante le percentuali da fuori simile alla temperatura del freezer dell’Algida al bar.

Mastroianni, Stepanovic, Oboe e Scali costruiscono il 13-0 che fa rimettere il naso avanti a Legnano e riapre la gara.

Cucchiaro mette il canestro che spezza l’incantesimo con il quarto che si chiude sul 49-52 con la tripla di Boglio dopo il pareggio di Mastroianni dalla lunetta.

I primi 5 minuti del quarto periodo sono annoverati tra i più brutti della pallacanestro moderna: palle perse, errori al tiro, passaggi in tribuna fermano il flow della partita che stagna sul 49-52 fino al fade away di Cizauskas; Corgnati muove la retina da 3 e si ricomincia a giocare.

A 1 minuito e spiccioli alla fine Vigevano, va con Corgnati al +7 del 58-65.

Sembra tutto finito, ma Mastroianni segna 5 punti in 40 secondi e sul -2 c’è ancora una partita.

Kancleris sbaglia il tiro della vittoria e Legnano si ritrova con il pallone per vincere.

Scali prova da sotto, ma viene respinto da Kancleris, la palla arriva a Oboe che disegna una parabola che esce di un nonnulla, con la gara che si chiude sul 63-65.

Sconfitta maturata dopo 16 palle perse, il 18% da 3 punti e un misero 31% dal campo. Numeri troppo brutti per essere veri e da riportare ad una media più abituale, già da mercoledì sera alle 20.30 alla Soevis Arena contro Casale Monferrato.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – ELACHEM VIGEVANO 1955 63-65 (18-19, 13-21, 18-12, 14-13)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Mattia Mastroianni 15 (2/5, 2/5), Vytenis Cizauskas 13 (4/7, 1/6), Francesco Oboe 11 (3/4, 1/4), Guido Scali 11 (2/4, 2/5), Arsenije Stepanovic 4 (2/8, 0/5), Guglielmo Sodero 4 (0/1, 0/5), Alessandro Riva 4 (2/2, 0/0), Andrea Quinti 1 (0/2, 0/0), Francesco De Capitani 0 (0/1, 0/2), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 43 16 + 27 (Guido Scali 10) – Assist: 8 (Guido Scali 3)

Elachem Vigevano 1955: Matteo Corgnati 15 (5/9, 1/3), Alfredo Boglio 14 (1/5, 3/6), Modestas Kancleris 10 (4/9, 0/1), Nemanja Gajic 9 (3/4, 1/5), Saverio Mazzantini 6 (3/4, 0/4), Armando Verazzo 6 (2/3, 0/1), Baye Modou Diouf 3 (1/3, 0/0), Valerio Cucchiaro 2 (1/1, 0/1), Gianmarco Fiusco 0 (0/0, 0/0), Nicola Fantoma 0 (0/0, 0/0), Mauro Zacchigna 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Modestas Kancleris, Nemanja Gajic, Baye Modou Diouf 6) – Assist: 15 (Matteo Corgnati, Alfredo Boglio 4)