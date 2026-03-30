Seconda partita casalinga consecutiva per i Knights che, in un momento non particolarmente positivo, ospitano Agrigento alla Soevis Arena.

Sconfitta casalinga per i Knights contro Agrigento

Mastroianni sulla via del recupero però ancora out, anche se sarà valutato in settimana per la partita contro Montecatini.

L’inizio è equilibrato: Douvier e Scali segnano i primi punti, ma di fatto si va a braccetto fino al 9-9.

Legnano segna con un gioco da 3 punti di Sodero e trova il 12-9, che sarà l’unico vero vantaggio della partita.

Zampogna segna subito da 3 e con i punti di Martini e Querci, Agrigento tiene il muso avanti fino alla prima sirena che fissa il 16-19.

Legnano prova ancora con Scali a rientrare, ma 6 punti consecutivi di Conti allungano di nuovo sul 18-26 per Agrogento; Stepanovic e Oboe segnano dalla lunga distanza, ma il punteggio rimane sempre in favore della Fortitudo che, con Douvier e Grani, flirta con la doppia cifra di vantaggio sul 24-33 e poi sul 29-38, simile al 31-38 con cui si chiude il primo tempo.

La tripla iniziale e due liberi di Riva danno speranza alla SAE Scientifica Soevis fino al 36-38, ma un lento e inesorabile parziale siciliano, porta Agrigento prima sul 38-44 con Douvier, e poi sul 41-49 con la tripla di Zampogna. Qui la sensazione è che non ci sia più partita.

La parte finale della partita

Legnano fa qualche canestro, ma Agrigento, pur senza giocate strabilianti, aumenta lentamente il divario fino al 45-55 del 30’.

Ultimo quarto giocato solo per dovere, ma senza assolutamente nessun senso tecnico, dove Legnano arriva che al -15, con la partita che poi si chiude sul 63-71.

Altra occasione persa per I Knights che non fanno valere ancora una volta il fattore casalingo, complicandosi in maniera quasi del tutto definitiva l’accesso diretto ai playoff.

Prossimo impegno tra uova e colombe, a Montecatini contro gli Herons in rampa di lancio.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO – MONCADA ENERGY AGRIGENTO 63-71 (16-19, 15-19, 14-17, 18-16)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 15 (2/5, 2/5), Francesco Oboe 15 (2/4, 3/7), Alessandro Riva 13 (3/5, 1/1), Guido Scali 10 (3/8, 0/2), Andrea Quinti 4 (2/4, 0/0), Arsenije Stepanovic 3 (0/3, 1/6), Vytenis Cizauskas 3 (1/5, 0/1), Francesco De Capitani 0 (0/1, 0/2), Tommaso Bellini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Mattia Mastroianni 0 (0/0, 0/0), Andrea Calleri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Guido Scali 13) – Assist: 16 (Guglielmo Sodero 5)

Moncada Energy Agrigento: Bryce Douvier 21 (7/16, 1/2), Alberto Conti 14 (3/10, 1/3), Alfonso Zampogna 13 (1/3, 3/6), Giulio Martini 10 (4/7, 0/0), Federico Grani 5 (2/3, 0/0), Lorenzo Querci 3 (0/0, 1/4), Matteo Cagliani 3 (0/1, 1/2), Albano Chiarastella 2 (1/2, 0/1), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/0), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Bryce Douvier 10) – Assist: 19 (Alfonso Zampogna 11)