Sconfitta ai play off per la Rhodense contro la Caronnese

La sfida fra la Caronnese e la Rhodense si conclude con un pareggio per uno a uno che permette ai padroni di casa di passare il turno play off.

Vittoria per la Caronnese che passa il turno dei play off

Lo Stadio Comunale di Caronno Pertusella ospita il primo turno dei playoff del girone A di Eccellenza: di fronte, sotto un cielo sereno e un clima finalmente caldo, i padroni di casa della Caronnese di Mister Michele Ferri e la squadra di Rho guidata da Mister Roberto Gatti.

Alle 16 in punto Dario Semeraro di Monza emette in fischio d’inizio della partita davanti ad un folto pubblico.

Al 4’ il match si apre con un tiro di Cannizzaro dal limite che supera la traversa della porta della Rhodense.

Al 9’ ci prova Malvestio che in corsa va al tiro con palla che va alta sopra il legno più alto della porta degli avversari.

All’11’ la Rhodense scende in fascia e a seguito di un cross a centro area in piena mischia Urso effettua un perfetto assist per Renner che insacca il vantaggio: 0-1.

La Caronnese non ci sta e inizia a cambiare la sua disposizione in campo con i primi cambi.

Al 34’ Zibert calcia un lungo diagonale che sfiora il sette della porta della Rhodense.

Al 40’ si segnala un ottimo intervento di Paloschi a terra su Scapuzzi che pericolosamente entra in area e viene bloccato dal portiere rossoblù al tiro.

Al 46’ da un’azione che nasce sulla fascia sinistra con il neo entrato Napoli tocca a Cannizzaro crossare al centro per Malvestio che al volo non aggancia a dovere un’ottica occasione gol.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il secondo tempo della partita

Inizia la ripresa. All’11’ Colombo di testa imbecca una precisa punizione di Napoli e manda fuori di poco.

Al 14’ ancora Colombo sfrutta una palla di Di Lernia e di testa costringe l’estremo difensore avversario Catizone a respingere miracolosamente una vera palla gol.

Al 24’ dopo un lungo presidio della metacampo avversaria e continui batti e ribatti in area tocca al capitano caronnese Federico Corno insaccare il pareggio: 1-1.

Un minuto dopo occasione per la Rhodense con l’esperte Scapuzzi che va sicuro di testa centrale a pochi metri dalla porta ma si trova davanti un grande Paloschi che disinnesca la palla.

Al 42’ ancora Caronnese protagonista: Romeo scarta la difesa e mette al centro un traversone per Colombo che non aggancia di un soffio.

In pieno recupero al 51′ Orlandi a seguito di punizione sfiora il palo.

Ultima occasione dell’incontro al 52′ quando Doumbia in contropiede entra in area ed impegno il portiere orange Catizone alla difficile ribattura.

Dopo otto minuti di recupero i rossoblù esultano il passaggio di turno, Appuntamento a domenica prossima quando la Caronnese sarà protagonista in casa della Solbiatese.

Il tabellino della partita

TABELLINO CARONNESE-RHODENSE 1-1

CARONNESE: Paloschi, Lofoco (29′ pt Napoli), Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio (21′ st Doumbia), Savino (21′ st Cerreto), Colombo (44′ st Paltrinieri), Corno, Cannizzaro (10′ st Romeo). A disposizione: Vergani, Battostella, Tondi, De Angelis. All. Michele Ferri

RHODENSE: Catizone, Nejmi, Diouck, Missaglia, Bettoni, Augliera, Federgnana (32′ st Calabro’), Rienner (32′ st Mercurio), Urso, Orlandi, Scapuzzi (28′ st Milani). A disposizione: Mantovani, Torri, Bentivegna, Zaina, Fedeli, Bonacina. All. Gatti

ARBITRO: Dario Semeraro di Monza

ASSISTENTI: Elia Sanneris di Mantova e Mikj Ravelli di Bergamo

RETI: 11′ pt Renner (Rhodense), 24′ st Corno (Caronnese)

AMMONITI: Lofoco (Caronnese), Corno (Caronnese), Missaglia (Rhodense), Augliera (Rhodense), Urso (Rhodense)

ESPULSI:

RECUPERO: 3′ primo tempo, 8′ secondo tempo