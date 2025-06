Non solo in panchina, ma conferme per i Knights di Legnano anche in campo con la prima firma ufficiale che arriva da Guido Scali.

Scali riconfermato nella rosa dei Knights

L'ala empolese ormai da un anno e mezzo con Legnano, firma per una nuova stagione che lo vedrà tra i biancorossi di più lungo corso. Una stagione di grande costanza chiusa con 7.9 punti e 4.5 rimbalzi di media in 38 partite ufficiali, gli hanno garantito la fiducia dello staff, anche perchè nei playoff, Scali ha saputo alzare il suo impatto sul gioco dei Knights, aumentando anche le voci statistiche nei punti (9.6 nei playoff) e nella percentuale al tiro (da 52% a 54%).

Dopo le iniziali esperienze di A2 con Jesi, Scali è ormai un califfo della categoria di B Nazionale dove gioca dal 2017; oltre alla grande propensione difensiva, negli anni ha sviluppato il suo tiro da 3 e il fade away a centro area che segna con ottima continuità.

Il commento di Basilico

Il GM Maurizio Basilico: "Con grande orgoglio abbiamo rinnovato per due stagioni uno dei protagonisti dell'annata passata. Sia noi sia Guido abbiamo condiviso il progetto e non abbiamo avuto problemi a confermare il nostro rapporto. Siamo felici che uno dei giocatori più rappresentativi abbia deciso di rimanere con noi ancora due anni, dando continuità importante alla squadra e al progetto tecnico".

Scali vestirà ancora la maglia numero 8 dei Knights