la novità

Scali nominato nuovo capitano dei Knights

Scali succede ad Andrea Quarisa e diventa il 19esimo capitano della storia del Legnano Basket

Scali nominato nuovo capitano dei Knights
Legnano
Pubblicato:

Nella giornata di ieri Guido Scali è stato nominato nuovo capitano dei Knights. Scali succede ad Andrea Quarisa e diventa il 19esimo capitano della storia del Legnano Basket.

Scali nominato nuovo capitano dei Knights

Ecco qui sotto la lista di tutti i capitani dei Knights:

Andrea Quarisa
Casini Juan Marcos
Benzoni Daniele Mario
Ferri Michele
Maiocco Federico
Sacco Claudio
Bianchi Andrea
Gasparello CarloAlberto
Gentile Roberto
Dell'Acqua Matteo
Maggiorini Maurizio
Rotondi Enrico
Papetti Giorgio
Gergati Pierangelo
Fossati Edoardo
Casiraghi Maurizio "Bubu"
Visentin Ugo
Ponzelletti Ermanno

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151