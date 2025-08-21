Pubblicato:
la novità
Scali nominato nuovo capitano dei Knights
Scali succede ad Andrea Quarisa e diventa il 19esimo capitano della storia del Legnano Basket
Nella giornata di ieri Guido Scali è stato nominato nuovo capitano dei Knights. Scali succede ad Andrea Quarisa e diventa il 19esimo capitano della storia del Legnano Basket.
Ecco qui sotto la lista di tutti i capitani dei Knights:
Andrea Quarisa
Casini Juan Marcos
Benzoni Daniele Mario
Ferri Michele
Maiocco Federico
Sacco Claudio
Bianchi Andrea
Gasparello CarloAlberto
Gentile Roberto
Dell'Acqua Matteo
Maggiorini Maurizio
Rotondi Enrico
Papetti Giorgio
Gergati Pierangelo
Fossati Edoardo
Casiraghi Maurizio "Bubu"
Visentin Ugo
Ponzelletti Ermanno