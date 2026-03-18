Giornata intensa e ricca di soddisfazioni al Red&Blue Stadium, dove le due squadre Seniores del Rugby Parabiago hanno conquistato importanti vittorie davanti al pubblico di casa.

Rugby Parabiago: vittoria per la prima squadra e la serie C

In un clima tipicamente primaverile, con pioggia alternata a momenti di sole e persino un arcobaleno a fare da cornice alla giornata, il campo ha regalato ai tifosi buone prestazioni collettive e tanti momenti di bel gioco.

Ad aprire il programma è stata la formazione di Serie C, impegnata con il Mantova. I rossoblù hanno offerto una prova convincente, imponendosi con un netto 53-15. La squadra ha dimostrato solidità e grande efficacia, costruendo progressivamente il vantaggio e gestendo con autorità le diverse fasi della gara.

“Dall’analisi video delle partite del Mantova – esordisce il Coach Cristian Agresta – avevamo notato che è una squadra molto veloce, non molto organizzata e capace di giocare un rugby rotto, un po’ improvvisato che spesso e volentieri ci mette in difficoltà, visto che noi giochiamo meglio con squadre organizzate. Avevamo quindi un po’ il timore di farci trascinare nella loro confusione e su questo aspetto era stato impostato il lavoro della settimana. Siamo partiti bene nel primo quarto d’ora nel quale i ragazzi hanno rispettato il piano di gioco e siamo andati avanti di due mete e un piazzato. Poi c’è stato un calo di tensione e anche i ragazzi del Mantova si sono scossi dopo le due mete e c’è stato un attimo di stasi. Nel secondo tempo siamo ripartiti forte e siamo stati capaci a scavare il gap nel punteggio, anche grazie ad una mischia che oggi è stata dominante e determinante in tanti momenti. Nel finale c’è stato un po’ di calo, complice anche un infortunio che ci ha portato a giocare con un uomo in meno e abbiamo permesso al Mantova di segnare due marcature, ma il risultato era ormai acquisito. Siamo molto soddisfatti per come i ragazzi siano riusciti a gestire la partita, l’aspetto mentale oggi era la nostra preoccupazione principale. Complimenti a tutta la squadra e un plauso particolare ai due innesti Under 18, Damele ed Albonico, che hanno giocato un buon minutaggio comportandosi molto bene.”

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Il combattuto match di A1

Nel pomeriggio i tifosi hanno poi potuto godere del combattuto match tra i nostri colori e il Rugby Livorno, per la XIV giornata del Campionato di Serie A1. I rossoblù sono riusciti a imporsi con il punteggio di 33-27, al termine di un incontro intenso e a tratti equilibrato che ha visto i nostri colori prevalere su un avversario ostico e molto combattivo, che fino all’ultimo istante ha cercato di ribaltare le sorti della partita.

“Abbiamo fatto una partita che ci soddisfa – commenta l’Head Coach Daniele Porrino. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti che siamo riusciti a portare avanti in modo efficace. Sicuramente c’è stato un po’ di disordine dovuto ad alcuni cambiamenti di ruolo, ma i ragazzi hanno risposto bene e hanno sempre avuto in controllo la partita. Siamo riusciti a momenti ad essere efficaci con un gioco di movimento, sicuramente abbiamo ripreso confidenza nelle maul. Siamo quindi contenti che dopo alcune prestazioni non eccezionali, la squadra abbia reagito nel modo migliore. I miei complimenti quindi a tutti i giocatori e in particolare a Nico Grassi per l’ottima prestazione che gli è valsa il premio Man of the Match.”

Due risultati positivi che confermano il buon percorso delle nostre squadre e che hanno regalato al pubblico del Red&Blue Stadium una domenica di rugby ricca di emozioni.

Gli appuntamenti del prossimo weekend vedranno ancora i rossoblù del First XV impegnati al Red&Blue Stadium con il Calvisano nella giornata di sabato e con Botticino domenica pomeriggio, per la prima di ritorno del girone di Serie C.

Il tabellino della partita

Rugby Parabiago vs Livorno Rugby 33-27 (14-17) Centro Sportivo Venegoni-Marazzini 15 marzo 2026 ore 15.00 Campionato Seria A Girone 1 XIV Giornata

Marcatori: 3’ m. Castellano tr. Grassi N. (7-0), 7’ m. Bianchi (7-5), 12’ m. Mbandà (7-10), 20’ m. Cucchi tr. Grassi N. (14-10), m. 40’ Caratori tr. Giunta (14-17) st: 44’ 75’ mm. Cornejo (19-17), 48’ m. Cornejo tr. Grassi N. (26-17), 65’ m. Paz tr. Grassi (33-17), 75’ m. Tosi tr. Giunta (33-24), 80’ cp. Giunta (33-27)

Rugby Parabiago: Cattaneo (46’ Natalia), Cucchi, Coffaro (55’ Cocca), Paz, Cortellazzi, Grassi N., Compare (65’ Grassi F.), Tlome, Nadali (46’ Ceciliani), Ferrazzi (46’ Toninelli), Salvetti (52 Caila), Bertoni, Castellano (46’ Antonini), Cornejo, Bettini (52’ Moscioni).

All. Porrino

Livorno Rugby: Giunta, Fedi, Bianchi (77’ Lottini), Mannelli, Piram (76’ Casini), Tomasselli, Rossi, Mbanda, Caratori, Piras, Gragnani (58’ Chiti), Gambini (54’ Mannucci), Ficarra (41’ Tosi), Giammattei, Alessandri (63’ Andreotti)

All. Guidi

Arb Parisi

AA1 Vegnarelli AA2 Di Fruscia

Cartellini: 28’ g. Paz (Rugby Parabiago), 34’ g. Cucchi (Rugby Parabiago), 43’ g. Piras (Livorno Rugby)

Note Campo pesante, 500 spettatori, temperatura piacevole

Calciatori: Grassi Nicolo 4/5 (Rugby Parabiago) Giunta 3/5 (Rugby Livorno)

Punti classifica: Rugby Parabiago 5 Livorno Rugby 2

Player of the Match: Grassi Nicolò (Rugby Parabiago)