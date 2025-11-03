Rugby Parabiago, una vittoria e tre volti a Padova

Partita dalle mille emozioni quella andata in scena a Padova, dove il Rugby Parabiago ha superato Valsugana al termine di un incontro ricco di colpi di scena e che ha visto i rossoblù prevalere al termine degli 80’ con il risultato di 21 a 47.

Una partenza fulminea da parte dei parabiaghesi

Il primo tempo ha visto una partenza fulminea dei parabiaghesi, capaci di portarsi rapidamente sul 19-0 grazie a ritmo, precisione e aggressività. I padroni di casa, però, non si sono arresi: con cuore, lucidità e approfittando di qualche indisciplina di troppo dei nostri riescono a limare a fine primo tempo e poi completare il sorpasso per 21-19 a inizio della seconda frazione.

Valsugana ha avuto l’occasione di allungare

Nella fase centrale del match Valsugana ha anche avuto anche l’occasione di allungare, ma alcuni errori e scelte di gioco — tra cui un calcio di punizione non sfruttato — hanno dato nuova linfa agli ospiti. Da lì in poi, il pacchetto di mischia ha ripreso in mano la partita, conquistando metri e punti fondamentali azione dopo azione.

Il prezioso apporto della panchina

Determinante anche l’apporto della panchina, che ha saputo mantenere alto il ritmo e l’intensità del gioco fino al fischio finale. Una vittoria di carattere, costruita su ordine, determinazione e spirito di squadra, come si evince dalle parole del Coach Alex Grieve, a bordocampo sabato per l’assenza di Daniele Porrino.

“Abbiamo iniziato molto forte e ne siamo molto contenti, perché è stato ciò su cui abbiamo puntato tutta la settimana – ha dichiarato il coach inglese. – Nei primi 20/25 minuti della partita abbiamo preso il controllo della partita, poi a cavallo tra i due tempi ci siamo un po’ disuniti, senza riuscire a comandare il gioco e Valsugana ha giocato molto bene. Siamo poi riusciti a ritrovarci e a mettere il piede sull’acceleratore, portando la partita a nostro favore. Ottimo il contributo dato dalla panchina, entrata in corsa in una partita che ci aspettavamo ed è stata realmente molto fisica”

La prossima partita

Il prossimo impegno per i nostri ragazzi sarà sabato prossimo a Vicenza con la terza partita di

Coppa Italia: un’altra bellissima occasione per vedere in campo tanti giovani rossoblù!

IL TABELLINO

Padova – Stadio “Valsugana Rugby Padova” Sabato 1 novembre 2025 Campionato Serie A, girone 1 – III giornata Valsugana Rugby Padova vs Rugby Parabiago 21-47 (Pt 7-19)

Marcatori: Pt 8′ m Silva Soria tr Silva Soria (0-7), 21’m Cocca tr Silva Soria (0-14), 25’m Cocca (0-19), 33′ m Cesaro tr Mercerat (7-19), St 42’m tecnica (14-19), 48’ m Cesaro tr Mercerat (21-19), 57’39; m Cornejo tr Silva Soria (21-24), 63’39; m Zoccali tr Silva Soria (21-33), 76’39; m Zanotti tr Silva Soria 21 40), 79’39; m Sala tr Silva Soria (21-47). Valsugana Rugby Padova: Martignon, Vanich, Elardo, Bizzotto, Tognon (70’ Citton), Mercerat, Parpinelli, Girardi, Sturaro, Giaccarello (70’ Levorato), Albertarrio (62’ Bettin), Ferraresi (Cap) (64’ Chino), Dolcetto (70’ Menegazzo), Cesaro (49’ Destro), Zanin.

All. Wright, Boccalon

Parabiago Rugby: Cortellazzi (50’ Grassi), Svida, Paz, Sala, Cocca (66’ Coffaro), Silva Soria, Zanotti, Mugnaini, Zoccali, Messori 50’ Toninelli), Salvetti (16’ sangue-Toninelli, 22’ Salvetti), Caila (41’ Bertoni), Castellano (71’ Divis), Ceciliani (41’ Cornejo), Moscioni (77’ Trombetta).

All. Grieve

Arbitro: Bisetto Luca (TV)

AA1 Sacchetto Lorenzo Daniele (RO)

AA2 Panin Marco (RO)

Cartellini: 32′ Giallo Zoccali (Parabiago), 42’ Giallo Cortellazzi (Parabiago).

Calciatori: 3/3 Mercerat (Valsugana) 6/7 Silva Soria (Parabiago)

Note: Tempo nuvoloso, campo in buone condizioni. Spettatori circa 400 Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby 0, Parabiago Rugby 5 Player of the Match: Silva Soria (Parabiago).