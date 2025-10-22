Rugby Parabiago, un weekend da ricordare per le giovanili al Red&Blue Stadium e sui campi del territorio

Ospitate due scuole britanniche, il Claremont e il Wrekin, che hanno portato i propri atleti in Italia per un tour autunnale e che i nostri ragazzi hanno avuto la fortuna di incontrare sul campo da gioco

È stato un fine settimana davvero intenso e ricco di emozioni per le nostre squadre juniores del Rugby Parabiago, protagoniste sia in campionato sia in amichevoli internazionali. Contemporaneamente, anche i piccoli del minirugby Under 6 e dell’Under 12 si sono sfidati e divertiti a Lainate e a Verbania, in due meravigliose Feste del Rugby.

Il Centro Sportivo Venegoni – Marazzini è stato la casa di tantissimi atleti e famiglie che sono venuti a tifare i propri figli in una bellissima giornata di sport, dove l’inglese è stata la lingua più parlata. Abbiamo infatti ospitato due scuole britanniche, il Claremont e il Wrekin, che hanno portato i propri atleti in Italia per un tour autunnale e che i nostri ragazzi hanno avuto la fortuna di incontrare sul campo da gioco.

Una domenica all’insegna dell’amicizia e dello scambio internazionale

Una domenica all’insegna dell’amicizia e dello scambio internazionale quindi: i ragazzi dell’Under 14 hanno disputato una splendida amichevole con il Claremont, seguiti dall’Under 16, in campo a contendersi la vittoria con i ragazzi più grandi della stessa scuola. A chiudere le sfide internazionali è stata la nostra Under 18 che ha affrontato il Wrekin College, altra scuola inglese, in un incontro intenso e ricco di spunti tecnici. Nel pomeriggio è sceso in campo anche il Rugby Como, squadra tutorata dal nostro Club e con alcuni rossoblù in lista gara, che ha affrontato il Lecco: una partita che non ha visto arridere il risultato ai nostri, ma che ha visto molto affiatamento e voglia di mettersi in gioco da parte di tutti i ragazzi scesi in campo.

La chiusura di giornata dominata dalla discesa in campo dell’Under 18 in occasione della prima di campionato: il riepilogo delle altre partite

A chiudere la giornata al Venegoni – Marazzini è stata l’Under 18 Élite scesa in campo per la prima di campionato: ottimo esordio con una convincente vittoria con i Lyons di Piacenza, che ha coronato una settimana di buon rugby per tutto il nostro settore giovanile. La settimana si era aperta infatti mercoledì con l’Under 16 Rossa, impegnata nell’anticipo di campionato sul campo del Rho dove i ragazzi rossoblù hanno conquistato una bella vittoria, accompagnata da una prestazione convincente. Venerdì sera il compito di sfidare il Rugby Rho era toccato all’Under 18 del Parabiago FA, che ha espugnato con carattere e determinazione il campo del Rho, portando a casa un importante successo nella prima del girone di barrage. Sabato è stata la Under 16 Blu a confrontarsi con il Milano Sud, mostrando spunti di gioco interessanti, purtroppo perdendo il confronto con i milanesi ma mostrando tanta voglia e attitudine.

Quasi 200 gli atleti del mini rugby protagonisti del weekend

Sono stati poco meno di 200 gli atleti rossoblù del nostro minirugby e delle nostre juniores scesi in campo. Numeri importanti che significano passione e impegno da parte di tutti: il nostro grazie va innanzitutto agli atleti, ma altresì a tutto lo staff di allenatori e accompagnatori e alle famiglie che, come sempre, hanno tifato i colori rossoblù con tanto entusiasmo.