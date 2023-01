Rugby Parabiago e Centurioni nel ricordo di Fede

Tutti al MAW Stadium di Lumezzane sabato sera alle 18,30 per il big match Promotica Centurioni vs Rugby Parabiago 1948, dedicato al ricordo di Federico Doga. Sarà ospite l’associazione “In viaggio con Fede” nata per sviluppare iniziative solidali e benefiche nel ricordo di Federico.

Il match del Rugby Parabiago in ricordo di fede

Rugby Parabiago è reduce dal successo straripante – 0-72 – in casa della Pro Recco che ha portato a 9 (su 10) il conto delle vittorie. Promotica è invece chiamata al riscatto dopo il passo falso di domenica scorsa, quando una diretta contendente alle posizioni di vertice, il Rugby Noceto, ha conquistato il successo e la seconda posizione in classifica a discapito proprio dei padroni di casa di Lumezzane.

Promotica Centurioni e Parabiago scenderanno in campo abbracciati, al di là delle rivalità, unite nel

ricordo di Federico Doga. All’ingresso in campo uno striscione per “Fede” e il lancio dei palloncini. Per

l’occasione sarà posizionato all’ingresso dello stadio uno stand della neonata associazione “In viaggio con

Fede”. Cristiano Bienati, DS del Parabiago:

«L'evento di sabato che vede Rugby Parabiago e Centurioni strette in un abbraccio attorno a Daniele e a Chiara vuole essere il nostro messaggio per dire che ci siamo e ci saremo. Porteremo avanti il ricordo di Federico con l'Associazione "In viaggio con Fede" e con altre

iniziative, perché il suo sorriso non si spenga mai e si rigeneri volta dopo volta nei ragazzi che, come lui, amano il rugby».

Luca Raza, General Manager Promotica Centurioni: «Siamo lieti di poter ospitare sabato lo stand di questa associazione nata nel ricordo di Federico Doga e di scendere in campo abbracciati con il Parabiago. Questa iniziativa vuole trasmettere la nostra vicinanza ai genitori di Federico e permette di far conoscere “In viaggio con Fede”, nata con un fine nobile e rivolta ai coetanei di Federico”.

L’ingresso allo stadio è gratuito e ad offerta libera.

La mission di "In viaggio con Fede"

In viaggio con Fede è il progetto nato per sviluppare iniziative solidali e benefiche nel ricordo di

Federico Doga, che ha l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi chi era Fede e le qualità che ha mostrato nella sua breve vita. Fede era un figlio speciale, un amico fedele, un compagno di squadra generoso, era uno studente impegnato, aveva un DSA, ma niente lo fermava. Il suo sorriso e fiducia nel mondo erano

contagiosi. Fede amava aiutare gli altri, i più fragili e amava infinitamente viaggiare. La quarta superiore era già programmata in Nuova Zelanda, paese che aveva visitato e che aveva scelto come meta. Purtroppo il suo sogno si è spezzato, ma qualcuno potrà viaggiare e sorridere in suo nome.

L’associazione si farà promotrice dei valori di generosità e sostegno, in primo luogo verso gli amici di Fede, i compagni di squadra e di scuola, verso ragazzi che si trovano in difficoltà o che si distinguono per meriti scolastici, sportivi, ma soprattutto altruistici. Simbolo e ispirazione è il disegno di un sole, perché così era chiamato dai compagni, per quei suoi capelli biondi e per la luce che portava a tutti.