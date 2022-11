Parabiago scelta per ospitare le premiazioni provinciali di ciclismo. L'evento è in programma il prossimo 19 novembre, per una giornata da non perdere.

Una duplice ricorrenza

Parabiago celebra il Centenario della Vittoria di Libero Ferrario al mondiale di ciclismo di Zurigo del 1923 e lo fa nel corso delle premiazioni provinciali che hanno scelto la città della calzatura come quartier generale. E' quanto accadrà il prossimo 19 novembre 2022, a partire dalle 14.30, nella Sala Teatro del Centro Giovanile Don Bosco ubicata in via Tito Speri. L'evento è promosso dal Federazione Ciclistica Italiana e il Coni.

Prevista la presentazione del libro L'Italia che vola

Durante l’evento l’Amministrazione Comunale presenterà la versione inglese del libro “L’Italia che vola" e la riproduzione fedele all’originale della maglia iridata, indossata da Libero Ferrario dopo la vittoria al Campionato del Mondo di Ciclismo a Zurigo nel 1923.