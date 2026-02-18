L’ASD Nuotatori del Carroccio di Legnano raggiunge un risultato storico ai Campionati Regionali Master di Lombardia 2026, svoltisi il 7, 8, 14 e 15 febbraio, presso il Faustina Sporting Club di Lodi.

Risultato storico per i nuotatori del Carroccio

Per la prima volta nella storia della società, la NdC scala un importante muro di classifica ed entra a far parte delle prime dieci società di Lombardia, con un 9° posto assoluto che è il risultato dell’impegno e della determinazione profusi da tutti i componenti della Squadra Master durante i due impegnativi week di competizione.

Quella appena trascorsa è stata un’edizione dei Campionati che ha contato duemila iscritti, appartenenti a ottantasei società, nella quale la NdC ha schierato ben trenta staffette e presentato più di settanta atleti ai blocchi di partenza delle gare individuali (Centoquarantadue in tutto).

Una perfetta integrazione dei team

Le new entry di quest’anno hanno dimostrato, da subito, una perfetta integrazione nel team dei veterani della NdC, contribuendo al numero totale dei podi, che, sommati, hanno permesso il raggiungimento di un traguardo che al Carroccio si attendeva da 22 anni.

Un medagliere soprattutto femminile quello conquistato a Lodi, che conta 9 medaglie d’oro, 14 d’argento e 13 di bronzo. Sono stati numerosi anche i best time, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in vasca da settembre, seguito con attenzione dai coach Micaela Perucchini, Serena Colombo, Mattia Falsitta e Daniele “Bubu” Colombo, guidati dal responsabile tecnico Tomas Falsitta.

Queste le considerazioni di Coach Falsitta a tre giorni dai campionati:

«Ogni anno, i Campionati Regionali Master di Lombardia diventano sempre più competitivi, anche per via dell’ingresso della New Master Generation che sta alzando sempre di più il livello dell’asticella. Questo 9° posto è il miglior risultato mai ottenuto dalla nostra Squadra Master, in questa stagione formata da ottanta tesserati, dei quali ben quattordici sono new entry: Deniel Bandera, Mara Bianchi, Margherita Castiglioni, Mirco Gallazzi, Stefano Sordelli, Stefano Merlo, Federica Carpani, Galina Lyashkova, Camilla Pastori, Depietri Daniele, Alberto Lattuada, Mauro Balconi. Ciò che mi preme oggi sottolineare è che, ancora una volta, il fattore determinante che ha guidato questa grande squadra verso il risultato è il risultato di una mescolanza perfetta di impegno, agonismo, divertimento e socialità. Questa è la base della filosofia che, in 22 anni di attività in acqua, ha fatto della NdC un vero e proprio Family Team, in cui tutti, nessuno escluso, si sentono partecipi al raggiungimento degli obiettivi. Da ultimo, voglio evidenziare le performance di Roberta Arcioli (Cat. M30) e Katia Raimondi (Cat. M50), atlete che non hanno mai praticato nuoto agonistico e che, per la prima volta, si sono cimentate in prove impegnative come quelle dei 100 m farfalla, 200 m farfalla e dei 400 m misti».

Galvanizzati dal risultato raggiunto, al Carroccio gli atleti non si stanno tuttavia crogiolando sugli allori. A Legnano, così come per la frangia decentrata di San Giuliano, sono già ricominciati gli allenamenti, mirati a preparare i prossimi appuntamenti in vasca corta: il 3° Trofeo Master MioClub, a Tradate, il 19 aprile, e il trofeo AcquaAniene di Roma, del 25 e 26 aprile. Si aprirà poi la stagione in vasca lunga, che porterà la Squadra Master NdC al consueto, importante appuntamento con i Campionati Italiani FIN di Riccione, in programma dal 1° al 5 luglio 2026.