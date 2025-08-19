si torna ad allenarsi

I Knights di Legnano, al completo, si sono ritrovati alla Soevis Arena per il primo allenamento collettivo. Una seduta dedicata esclusivamente a misurazioni e lavoro fisico con il preparatore Matteo Scala, senza pallone: test atletici, rilevazioni biometriche e i primi esercizi mirati a rimettere in moto il fisico dopo la pausa estiva.

Ripartita ufficialmente la stagione dei Knights

Scala ha guidato il gruppo in una serie di prove pensate per valutare la condizione di ciascun giocatore e stabilire la base da cui partire per il percorso di crescita delle prossime settimane. L’obiettivo è chiaro: costruire fondamenta solide sul piano atletico, indispensabili per affrontare una lunga e intensa stagione.

Sugli spalti, come da tradizione, non sono mancati i tifosi più appassionati, segno del legame indissolubile tra la città e la squadra.

La strada è appena cominciata, ma l’energia che si respira attorno al gruppo lascia presagire un’annata ricca di emozioni. La palla, presto, tornerà protagonista: per ora a parlare sono la fatica, la concentrazione e la voglia di rimettersi in gioco.

