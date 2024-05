Rimonta nel big match per il Legnano Kemind

Pronto riscatto per il Legnano Kemind che, archiviata la prima sconfitta stagionale subita lo scorso weekend in casa contro il Saronno, si è imposto per 3-2 nel big match sul diamante di Bovisio.

Rimonta per i biancorossi del Legnano Kemind

I biancorossi primi in classifica hanno fatto visita ai Buffaloes che fino a ieri, domenica 26 maggio, avevano perso una sola volta con l'obiettivo di tornare al successo e consolidare il loro primato.

I padroni di casa hanno sbloccato il risultato nel terzo inning e raddoppiato nel successivo quando si sono portati su un promettente 2-0. Nel sesto però gli ospiti hanno finalmente pareggiato i conti e nel nono hanno battuto a casa il pesantissimo punto della vittoria.