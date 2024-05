Legnano Softball, a Bollate la prima sconfitta

Serie A, prima sconfitta stagionale per le ragazze del Softball Legnano

Softball Legnano

Prima sconfitta stagionale per le ragazze della serie A2, che non sono riuscite ad allungare la loro striscia di imbattibilità che durava dall'inizio del campionato.

Sconfitta a Bollate

Venerdì sera, nell'anticipo della sesta giornata sul diamante di Bollate, è maturato un 6-5 per le padrone di casa che dopo aver sbloccato il risultato nel terzo inning si sono portate sul 5-2 nel quinto. Le ragazze legnanesi non hanno però mollato e nel successivo attaccato hanno pareggiato i conti, salvo poi subire il punto che ha chiuso i conti nel settimo. Gara-2 invece non è stata disputata a causa della pioggia.

Classifica

In classifica Legnano è ancora al comando del girone A con 10 vittorie e 1 sconfitta, davanti proprio a Bollate con un bilancio di 10-3 al termine del girone d'andata.