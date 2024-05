Il Legnano Basket saluta l'arrivo di Francesco Oboe

Primo acquisto ufficiale per Legnano che firma Francesco Oboe. Playmaker classe 2000, Oboe è stato avversario dei Knights ancora da adolescente nei playoff di A2 del 2017/2018 contro Verona e poi nelle ultime due stagioni con la maglia di Pavia e Crema.

La carriera di Oboe

Giocatore che si è formato prima nella società di casa di Vicenza e poi alla Scaligera Verona negli ultimi anni di giovanili, ha giocato la sua prima stagione da professionista alla Raggosolaris Faenza in Serie B e poi a Il Campetto Ancona. Il passaggio di categoria è nel 2021/2022 quando veste la maglia del Basket Torino in A2, prima di tornare in Serie B prima a Pavia e nella passata stagione a Crema. Player con un'altezza di 192 centimetri che supera la media dei pari ruolo, ha ottima visione di gioco e una grande attitudine al rimbalzo. Giocatore completo che può sfruttare i pick and roll, ma anche trovare un tiro in uno contro uno, sarà il play titolare dei Knights.

I commenti sul nuovo acquisto

Il commento di Basilico:

"Sostituire Tommaso Marino sapevamo che non sarebbe stato facile, ma con Francesco Oboe abbiamo sicuramente preso un giocatore di grande valore e di ottima prospettiva. Lo seguivamo già dai tempi di Pavia dove è stato allenato dal nostro ex Mazzetti, e abbiamo visto nelle ultime stagioni dei miglioramenti importanti come leadership in campo. Siamo convinti di aver preso un giocatore che sarà sicuramente protagonista del campionato e che è il primo tassello della nuova squadra; superfluo dire che il playmaker è un ruolo centrale nella costruzione della squadra e con Francesco siamo partiti benissimo".

Oboe giocherà con la maglia numero 10.