Riccardo Lorello conquista il bronzo a Rho

Aveva iniziato a pattinare sulle rotelle, ma poi durante il lockdown ha deciso di trasferirsi in Trentino e imparare a pattinare sul ghiaccio

Rho · 09/02/2026 alle 09:59

Un’altra grande impresa per la squadra italiana alle Olimpiadi di Milano Cortina: ieri 8 febbraio 2026, sulla pista di Rho, Riccardo Lorello, rhodense agonisticamente parlando, conquista la medaglia di bronzo a 23 anni.

Residente a Nova Milanese, Lorello ha raggiunto l’arena del ghiaccio di Rho per disputare la finale dei 5000 metri maschili: un sogno diventato realtà che gli consente di portare a casa una medaglia di bronzo proprio nella città dove è cresciuto agonisticamente.

Aveva iniziato a pattinare sulle rotelle, ma poi durante il lockdown ha deciso di trasferirsi in Trentino e imparare a pattinare sul ghiaccio. Nel giro di pochi anni sono arrivati i trionfi alle Universiadi e questo bronzo a Rho. Figlio di un ex pattinatore, Adriano, ha portato in pista tutta la sua passione e gli insegnamenti che nel corso degli anni ha appreso dal papà.

Un coronamento per gli sforzi fatti in questi anni che potranno portare in futuro altri grandi risultati.

