Tante le gare svolte dai giocatori del Rho baseball: fra queste la vittoria dell'under 15 che si confermano campioni lombardi.

Rho baseball: tutti i risultati delle ultime gare

U15 Rho Baseball - I Ragazzini Terribili sono Inarrestabili e si confermano campioni lombardi

I ragazzini terribili del Rho Baseball si confermano campioni lombardi: 11 partite giocate e 11 vittorie conquistate. Un percorso perfetto che testimonia la crescita costante dei giovani atleti U15.

L'ultima sfida contro Milano ‘46 ha mostrato il carattere della squadra: sotto 11 a 3, i ragazzi hanno reagito con cuore, coraggio e determinazione, riuscendo a ribaltare il risultato e vincere per 13 a 12 grazie anche a spettacolari rubate a casa base.

Con una percentuale di vittorie del .1000, il team si prepara ora con allenamenti intensi e tornei estivi ad affrontare il tabellone nazionale a settembre

U18: pronti per la Fase Due

Dopo una prima fase regionale perfetta con 8 vittorie su 8 partite, la squadra U18 affronta ora la fase due.

La prima partita è stata persa di misura contro Bollate, ma sabato si gioca in casa contro Codogno, seconda in classifica.

Una sfida importante per continuare a dimostrare il valore e la crescita dei giovani talenti del Rho Baseball.

I risultati della serie B

Serie B: Vittoria e Crescita

Anche la Serie B porta a casa una vittoria significativa: 8 a 4 contro Cabs Seveso.

Un risultato che simboleggia la continua crescita e il miglioramento dei giovani giocatori della squadra che dimostrano punto dopo punto la voglia di far bene.

Purtroppo la seconda partita non si è disputata a causa di un forte acquazzone, ma il morale resta alto e la voglia di migliorare non manca.