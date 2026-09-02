Rho Baseball, salvezza in Serie B dopo i playout con Vicenza

Il Rho Baseball conquista la permanenza in Serie B anche per la stagione 2027 al termine di una combattuta serie playout contro il Vicenza. I rhodensi hanno chiuso il confronto con tre vittorie e una sconfitta, ribaltando il ko iniziale e dimostrando carattere, determinazione e grande fiducia nei propri giovani.

La serie si era aperta domenica 23 agosto a Vicenza, dove il Rho aveva ceduto in gara 1 prima di riscattarsi immediatamente in gara 2, riportando l’equilibrio nella sfida. Il verdetto definitivo è arrivato sabato 29 agosto sul diamante “Marco Pistocchi” di Rho, al termine di una lunga e intensa giornata di baseball che ha visto i blues conquistare entrambe le partite decisive.

Le gare decisive e i giovani in campo

In gara 3 il Rho si è imposto con un pirotecnico 16-12, mentre in gara 4 ha chiuso definitivamente i conti grazie al successo per 5-4, festeggiando davanti al pubblico di casa una meritata salvezza.

Un risultato di grande valore se si considera l’età media della squadra schierata in campo. Nonostante alcune assenze importanti, il Rho ha affrontato i playout con una formazione composta in larga parte da atleti Under 15 e Under 18, confermando ancora una volta la bontà del lavoro svolto dal settore giovanile e la capacità della società di valorizzare i propri talenti.

Settembre ricco di appuntamenti per il settore giovanile

Archiviata la stagione della prima squadra, l’attenzione si sposta ora sulle formazioni giovanili, protagoniste di un settembre ricco di impegni.

Il 6 settembre sarà il turno dell’Under 15, impegnata nei playoff regionali lombardi che definiranno la classifica utile per l’accesso ai playoff nazionali. Il Rho Baseball è inserito nel girone con Bollate Baseball e CABS Seveso, mentre nell’altro raggruppamento si sfideranno Braves, Milano 46 e Senago.

Under 18 e Under 12

L’Under 18, già prima classificata al termine della regular season, ha invece già conquistato l’accesso ai playoff nazionali, in programma il 3 ottobre. Per la stessa formazione prenderà inoltre il via il 12 settembre la Coppa Lombardia, ultimo importante appuntamento di una stagione fin qui ricca di soddisfazioni.

Ancora qualche giorno di attesa per i BRho dell’U12 che saranno impegnati sul campo di casa il 19 settembre in Coppa Lombardia nel doppio incontro contro i Bulls.

Un percorso di crescita

La salvezza in Serie B e gli eccellenti risultati del vivaio confermano il percorso di crescita del Rho Baseball, sempre più protagonista sia a livello seniores sia nel panorama giovanile lombardo e nazionale.