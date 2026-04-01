Non era una partita semplice quella andata in scena domenica contro il Milano ’46, avversario solido e competente

Inizio di campionato più che positivo per i Cardz U15 del Rho baseball, che confermano quanto di buono costruito nella scorsa stagione, chiusa con la vittoria della Coppa Lombardia.

Rho baseball riparte subito forte con una vittoria

Non era una partita semplice quella andata in scena domenica contro il Milano ’46, avversario solido e competente, ma i rhodensi hanno affrontato la gara con il giusto atteggiamento: concentrazione, aggressività controllata e grande voglia di portare a casa il risultato. Guidati dai giocatori più esperti, tutta la squadra ha mostrato una crescita evidente, soprattutto nella gestione dei momenti chiave del match.

Buone le battute nei momenti giusti e, soprattutto, un monte di lancio solido ed efficace, capace di tenere sotto controllo l’attacco avversario. Una prova di maturità che ha permesso al Rho di chiudere l’incontro sul risultato di 8–4, mettendo subito in chiaro che l’obiettivo è dare continuità al percorso intrapreso lo scorso anno.

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Giornata più complicata per l’under 12

Giornata più complicata invece per l’U12 BRho, uscita sconfitta dal doppio incontro contro Senago, squadra di grande esperienza e tra le candidate alla vetta della classifica. Le difficoltà sono state evidenti, ma il gruppo è ancora in fase di rodaggio e ha comunque mostrato tanta voglia di fare bene, elemento fondamentale in un campionato lungo e formativo.

Da segnalare anche l’importante appuntamento internazionale di lunedì, quando il Rho ha disputato un’amichevole contro i tedeschi dell’Heidenheim Voith, squadra campione d’Europa con selezione U23. Un test di grande valore, affrontato dai rhodensi schierando giovanissimi, compresi atleti classe 2011, che hanno avuto l’occasione di misurarsi con un livello tecnico elevatissimo, facendo un’esperienza preziosa in termini di crescita e mentalità.

E il weekend non è ancora finito: oggi, 1° aprile, tocca alla U18, chiamata a scendere in campo per la prima gara di campionato, a completare un avvio di stagione che si preannuncia intenso e ricco di appuntamenti.