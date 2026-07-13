Il Rho Baseball si conferma al vertice del baseball lombardo Under 18 conquistando per il terzo anno consecutivo il titolo di Campione Regionale. Un traguardo che certifica il valore di un gruppo capace di distinguersi per qualità tecnica, solidità e continuità di rendimento lungo tutta la stagione.

Rho Baseball campione regionale U18 per il terzo anno consecutivo

La vittoria ottenuta mercoledì 8 luglio contro il Legnano per 8-2 ha infatti permesso ai ragazzi rhodensi di chiudere al primo posto la fase regionale. Un risultato che va oltre il semplice successo di giornata: il pass per il tabellone nazionale era già stato conquistato, ma la sfida con Legnano metteva in palio la leadership regionale e il Rho non si è lasciato sfuggire l’occasione.

I punti di forza della squadra

Ancora una volta la partita è stata costruita sulle caratteristiche che hanno contraddistinto la squadra durante tutta la stagione. Determinante il lavoro del monte di lancio, capace di limitare l’attacco avversario e gestire con autorità i momenti più delicati dell’incontro. A fare la differenza è stata anche una difesa attenta e concreta, che ha sostenuto i lanciatori senza concedere opportunità agli avversari. In attacco il Rho ha saputo colpire nei momenti giusti, costruendo progressivamente il vantaggio fino al definitivo 8-2.

Un percorso di crescita continuo

Il primo posto regionale rappresenta la conferma della crescita di una formazione che già nella scorsa stagione aveva dominato il campionato lombardo, fermandosi soltanto a un passo dall’accesso alle Final Four nazionali. Un’esperienza importante che oggi costituisce un patrimonio tecnico e mentale per molti dei ragazzi protagonisti anche in questa annata.

Verso la fase nazionale

L’attenzione è ora rivolta alla fase nazionale. Sabato 3 ottobre, sul diamante del Molinello “Marco Pistocchi”, il Rho ospiterà un concentramento che vedrà impegnata la squadra lombarda contro una formazione del Piemonte e contro la vincente del concentramento preliminare tra Emilia-Romagna e Sardegna, in programma a settembre.

L’obiettivo Final Four

L’obiettivo è chiaro: conquistare il pass per le Final Four del 10 ottobre, traguardo sfuggito di poco un anno fa. Forte del titolo regionale e delle prestazioni offerte finora, il Rho Baseball si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista. Una squadra solida, costruita sul lavoro quotidiano di tecnici e atleti, che ha già dimostrato di saper competere ai massimi livelli e che ora vuole completare il percorso iniziato dodici mesi fa.

Dopo aver confermato il proprio dominio in Lombardia, il sogno continua: il prossimo obiettivo si chiama Final Four nazionali.