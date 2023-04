Rari Nantes Legnano sconfitta da Waterpolo Novara

Cattive notizie dal match disputato ieri sera, sabato 29 aprile 2023 tra Rn Legnano e Waterpolo Novara, seconda classificata nella Serie C maschile di pallanuoto.

Sconfitta per Rari Nantes Legnano

Il Novara rappresentava per la Rari Nantes Legnano l’ultimo test prima delle partite decisive per lalotta salvezza. Come nello scorso incontro, contro la capolista Treviglio, vincere era impensabile, e gli ospiti hanno infatti dominato il match per 2-8.

"Non dobbiamo avere l'ansia della classifica"

Tuttavia, il DS Gojko Separovic sottolinea a fine match come “Stavolta è mancato più coraggio nelle occasioni come potevamo sfruttare, soprattutto nelle situazioni di superiorità numerica. Se vogliamo salvarci, dobbiamo pensare partita per partita, senza avere l’ansia della classifica”.

E' lotta per la salvezza

E la prossima partita dice Canottieri Bissolati, primo avversario diretto nella lotta per la salvezza, da affrontare con testa, cuore e pazienza.

RNL-Wp Novara 2-8 (Parziali: 0-1, 0-5, 1-1, 1-1)

Marcatori RNL: Colombo, Rosa