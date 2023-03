Rari nantes Legnano esce a testa alta dal match contro Canottieri Milano

Rari Nantes Legnano a testa alta contro la corazzata Canottieri Milano. Nonostante il 4-3 subito, la partita della sesta giornata del campionato di pallanuoto maschile di serie C si è dimostrata equilibrata fino alla fine.

L'esito della partita

Sulla carta, non c’era partita, considerato il valore di Canottieri Milano e le sue concrete possibilità di giocarsela fino alla fine per la promozione in Serie B. Invece, il match di sabato sera, a Milano, contro la Rari Nantese Legnano, 6° giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie C, si è dimostrato equilibrato fino alla fine. Punteggi bassi, 1-0, 1-0, 0-1 i primi tre parziali, difesa stoica e il portiere Landini, man of the match per la Rari nantes legnano, hanno fatto persino sognare di strappare un risultato a sorpresa, prima del definitivo 4-3 della Canottieri che ha chiuso i giochi.

"Bene la fase difensiva e la lotta su ogni pallone, è stato il miglior risultato in carriera contro di loro"

“È il mio miglior risultato in carriera contro di loro. Sono una squadra che ha sempre avuto giocatori molto ben preparati fisicamente”, racconta Gojko Separovic, direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano, “Ma sabato, i miei ragazzi hanno difeso benissimo e lottato su ogni pallone. C’è da combattere fino all’ultima giornata per la salvezza, ma questo risultato ha di che farci sorridere”.

Can Milano-RNL: 4-3 (Parziali: 1-0, 1-0, 0-1, 2-2

Marcatori RNL: Ruspi, Sciocco M., Colombo L.