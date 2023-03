Rari Nantes Legnano, pioggia di medaglie agli Italiani Sincro Master

Super weekend per la Rari Nantes Legnano.

Rari Nantes, vincono ancora gli Under 13 di pallanuoto

Dopo la prima vittoria stagionale dei senior di pallanuoto, messa a segno sabato sera, a salire in cattedra domenica 5 marzo 2023 sono stati gli Under 13. Un’altra solida vittoria, 8-4, contro Cassano d’Adda conferma i ragazzi di coach Marco Borsa al primo posto nel girone a punteggio pieno. Questo il commento finale del tecnico:

"Ottimo inizio, poi ci siamo rilassati e abbiamo commesso troppi errori in attacco. Nell'ultimo tempo ci siamo ripresi e abbiamo chiuso la partita".

RNL-Cassano d'Adda 8-4 (Parziali: 5-0, 1-2, 0-1, 2-1)

Marcatori RNL: 3 Dipalo, 2 Ventura, 2 Zorzetto, 1 Lavazza.

Nove medaglie agli Italiani di verona per le Sincro Master

Nel frattempo, le ragazze del Nuoto Sincronizzato Master sono salite in cattedra ai Campionati italiani di Verona. Ben nove le medaglie conquistate tra sabato e domenica: oro al duo 20-24 Cleofe Bonavia-Martina Tiraboschi; oro nel solo 40-49 per Eva De Gotzen; doppietta nel solo 60-69, con la medaglia d’oro di Alessandra Tortora e l’argento di Liliana Baraldo; oro nel combinato 40-65 con Eva De Gotzen, Mara Perfetti, Alessandra Tortora, Anna Ceolini, Elisabetta Croce, Liliana Baraldo, Camilla Restelli, Linda Colombo; oro anche per la squadra 50-64, composta da Elisabetta Croce, Liliana Baraldo, Camilla Restelli, Mara Perfetti, Alessandra Tortora, Anna Ceolini; argento alla squadra 20-34, con Eva De Gotzen, Sara Rossetti, Cleofe Bonavia, Alessia Brambilla, Valeria Toia, Lucrezia Tripodi, Martina Tiraboschi, Gaia Fenaroli e le riserve Linda Colombo e Claudia Jodie Lavazza; bronzo nel solo 20-24 per Valeria Toia; bronzo anche nel trio 20-34, con Cleofe Bonavia, Martina Tiraboschi e Sara Rossetti; nona posizione per Claudia Jodie Lavazza, Alessia Brambilla, Gaia Fenaroli e, in riserva, Linda Colombo.

Piazzamenti che valgono alla Rari Nantes Legnano la seconda posizione complessiva nella classifica per società ( 1.354,0000 punti) dietro alla sola Dds (2.400,5000).

"Il medagliere ben rappresenta gli sforzi profusi in questi mesi"

Giorgia Borsa e Alice Castelli, tecnici di settore, possono ritenersi "pienamente soddisfatte dei risultati incredibili di questo campionato. Il medagliere ben rappresenta gli sforzi profusi in questi mesi di lavori intensi”. Prossimi obiettivi, “lavorare per migliorare le prestazioni ed estendere la passione per il nuoto sincronizzato oltre i confini della vasca”.