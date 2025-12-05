Ottima prestazione da parte della squadra Maschile Gold della Ginnastica Perseverant di Legnano allenata da Riccardo Tosca, che il 22 e 23 novembre ha disputato a Fermo, la finale nazionale Gold Allievi.

Quinto posto nazionale per la Ginnastica Perseverant

La trasferta ha avuto inizio il venerdì 21, i ragazzi insieme a genitori e allenatore, si sono recati al centro di preparazione Olimpica di Fermo nelle marche, e dopo aver passato lì la notte, il sabato 22 hanno disputato la qualifica per la finale di domenica.

Alla qualifica hanno partecipato 34 squadre da tutta Italia, con l’obbiettivo di battersi per entrare nella finale a 12 del giorno successivo. I ragazzi della Perseverant potevano vantare, prima della gara di qualifica, due secondi posti in regione, risultati che facevano ben sperare per l’ingresso nella finale.

Due ore prima della gara, il capitano della squadra Sergio Ponzelletti è stato colpito da un virus intestinale che lo ha debilitato e non gli ha permesso di svolgere la gara a pieno regime, il resto della squadra composta da Andrea Marinoni, Nicolò Morrone e Riccardo Gariboldi si sono presi il compito di sopperire all’inconveniente e sono riusciti a concludere la gara con una buona prestazione. Il contributo di Ponzelletti nella gara di qualifica è stato in ogni caso estremamente indispensabile, infatti nonostante il problema fisico ha terminato ben tre attrezzi fondamentali.

Grazie a questa grande forza di gruppo e di spirito, i ragazzi si sono aggiudicati la finale di domenica, entrando con il 10° punteggio.

Il giorno della finale

Il mattino successivo con la ripresa fisica del capitano, e una squadra pronta ed entusiasta, la finale è stato un susseguirsi di ottimi esercizi che hanno permesso alla Perseverant di scalare ben 5 posizioni e di chiudere la Finale Nazionale Allievi al 5° posto.

L’allenatore, Riccardo Tosca afferma: “Sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro fatto dai ragazzi nella sessione pre gara, tutto ciò che hanno fatto in competizione, e il risultato raggiunto, non sono altro che ciò che i ragazzi si meritano di raccogliere dato l’enorme sacrificio che svolgono in palestra”

Complimenti anche da parte della Società che dopo tanto tempo vede tornare la sezione maschile nella top 5 a livello nazionale nella massima serie.