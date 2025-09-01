Quattro titoli regionali per la Us Legnanese
Quattro vittorie che confermano la solidità e la qualità del gruppo Master della U.S. Legnanese
La U.S. Legnanese 1913 torna da Montirone (BS), sede dei Campionati Regionali Lombardia su strada, con un risultato straordinario: ben quattro titoli regionali di categoria conquistati dagli atleti Master.
Francesco Colombo ha firmato una splendida vittoria assoluta, indossando la maglia di Campione Regionale, Mario Di Rita si è imposto nella propria categoria, conquistando anch’egli il titolo regionale.
Successo e maglia regionale anche per Fabio Capra e Roberto Barlocco, protagonisti di una gara intensa e coraggiosa.
Quattro vittorie che confermano la solidità e la qualità del gruppo Master della U.S. Legnanese, capace di lasciare il segno in una competizione di altissimo livello, valida per i titoli regionali e provinciali FCI.
Un altro grande trionfo
Un trionfo che arriva a distanza di pochi giorni da un’altra grande soddisfazione: la vittoria del Campionato del Mondo di inseguimento a squadre su pista da parte di un giovane talento cresciuto nel nostro vivaio, allievo con la maglia rossonera nel biennio 2021-2022.
Due successi che raccontano la doppia anima agonistica della U.S. Legnanese: da un lato il vivaio giovanile di Legnano sempre più importante, dall’altro le squadre Master - ciclismo e triathlon- che portano a casa titoli prestigiosi.
Il presidente Luca Roveda commenta:
«Sono risultati che ci riempiono di orgoglio. La vittoria mondiale di un ragazzo cresciuto nella nostra scuola e i quattro titoli regionali conquistati a Montirone confermano il valore di un lavoro fatto con passione, sacrificio e professionalità. Un merito particolare dev’essere riconosciuto al vice presidente Gianni Dolce: lui ha creato un grande gruppo master e segue con attenzione e competenza la nostra categoria giovani. La US Legnanese è una grande famiglia, capace di costruire futuro e di ottenere presente».