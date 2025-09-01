il grande risultato

Quattro vittorie che confermano la solidità e la qualità del gruppo Master della U.S. Legnanese

La U.S. Legnanese 1913 torna da Montirone (BS), sede dei Campionati Regionali Lombardia su strada, con un risultato straordinario: ben quattro titoli regionali di categoria conquistati dagli atleti Master.

Quattro titoli regionali per la Us Legnanese

Francesco Colombo ha firmato una splendida vittoria assoluta, indossando la maglia di Campione Regionale, Mario Di Rita si è imposto nella propria categoria, conquistando anch’egli il titolo regionale.

Successo e maglia regionale anche per Fabio Capra e Roberto Barlocco, protagonisti di una gara intensa e coraggiosa.

Quattro vittorie che confermano la solidità e la qualità del gruppo Master della U.S. Legnanese, capace di lasciare il segno in una competizione di altissimo livello, valida per i titoli regionali e provinciali FCI.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Un altro grande trionfo

Un trionfo che arriva a distanza di pochi giorni da un’altra grande soddisfazione: la vittoria del Campionato del Mondo di inseguimento a squadre su pista da parte di un giovane talento cresciuto nel nostro vivaio, allievo con la maglia rossonera nel biennio 2021-2022.

Due successi che raccontano la doppia anima agonistica della U.S. Legnanese: da un lato il vivaio giovanile di Legnano sempre più importante, dall’altro le squadre Master - ciclismo e triathlon- che portano a casa titoli prestigiosi.

Il presidente Luca Roveda commenta: