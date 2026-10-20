Quattro podi per la Ginnastica Perseverant a Mortara

Nicolò Morrone conquista il primo posto, argento per Daniele Bombelli e Thomas Teramo e bronzo per Jonathan Amati

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Domenica è stata una giornata da ricordare per la sezione di Ginnastica Artistica Maschile della Società Ginnastica Perseverant ASD Legnano. Al PalaMassucchi di Mortara (PV) si è disputata la 2a Prova Regionale Silver LA, LB, LC ed Eccellenza. I nostri ginnasti sono tornati a casa con quattro podi, tra cui un primo posto, in tre categorie diverse.

È un risultato che conferma la crescita di tutto il settore maschile. Le medaglie non arrivano da un solo atleta o da una sola fascia d’età, ma da un gruppo ampio e unito che migliora insieme.

Silver LA- 1 fascia

Per questa categoria sono scesi in pedana Daniele Bombelli e Matteo Colombo. Daniele Bombelli ha chiuso al secondo posto con una prova solida e ordinata su tutti gli attrezzi. Quarto posto per Matteo Colombo che si è impegnato molto ed ha sfiorato il podio.

Silver LB – 1a fascia

Doppio podio per la Perseverant in questa fascia. Nicolò Morrone si è preso il primo posto con un’ottima prestazione, mentre Jonathan Amati, anche lui molto bravo, è salito sul terzo gradino del podio.

Silver LB – 2a fascia

È la fascia in cui la Perseverant si è presentata con più atleti. Thomas Teramo, Mattia Nebuloni, Riccardo Dalle Fratte e Andrea Marcolongo hanno difeso i colori della società. Thomas Teramo ha conquistato il secondo posto, e i compagni hanno affrontato gli attrezzi con determinazione. Anche questo è un segno che il gruppo sta crescendo.

Soddisfazione in Società per questi risultati che nascono in palestra dal lavoro degli allenatori Elena Colombo e Riccardo Tosca. Seguono i ragazzi ogni giorno con competenza, pazienza e passione. Curano la tecnica sui singoli attrezzi, ma anche la crescita personale e lo spirito di squadra di ogni atleta. A Mortara li hanno accompagnati in ogni rotazione e li hanno aiutati a dare il meglio di sé.

L’esordio di Francesco Burul e i valori della società

Nella gara individuale maschile GOLD ha anche disputato, il ginnasta Junior2 Francesco Burul, all’esordio nella categoria.

Per la Perseverant il podio è importante, ma non è l’unico obiettivo. La società vuole far crescere ragazzi sereni e motivati, che imparino il valore dell’impegno, del rispetto e del lavoro di squadra. Sono valori che restano anche fuori dalla palestra.

Il ringraziamento alle famiglie e i complimenti a ginnasti e tecnici

Un grazie va anche alle famiglie, che sono sempre vicine ai ragazzi a ogni trasferta e sono parte importante di questo percorso.

Complimenti a tutti i nostri ginnasti e tecnici che dimostrano sempre impegno ed entusiasmo.