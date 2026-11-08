Quasi 500 atleti al Cross delle Cascine

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Quasi 500 atleti, dai Master ai piccoli Esordienti nati nel 2021, hanno animato oggi, domenica 8 novembre, l’area verde accanto alla Cascina Beltramini di Inveruno.

Dieci edizioni per il Cross delle Cascine

L’occasione è stata la decima edizione del Cross delle Cascine. Una mattinata di atletica e partecipazione, favorita da un clima autunnale ideale, dal percorso in condizioni perfette e da una bella presenza di pubblico. Organizzata dalla Soi Inveruno, la manifestazione ha raggiunto il traguardo delle dieci edizioni proprio nell’anno in cui la società gialloblù festeggia gli 80 anni di attività. In gara atleti di numerose società sportive, con una partecipazione particolarmente significativa dei gruppi provenienti dalla vicina Brianza, a conferma dell’attrattività raggiunta dall’appuntamento autunnale inverunese.

I risultati degli atleti Soi

Buona anche la prova degli atleti di casa, che hanno portato in gara il lavoro svolto durante gli allenamenti. Tra i risultati spicca la vittoria di Alida Manenti nella propria categoria, accompagnata dai piazzamenti sul podio di Diego Leonetti, Greta Piemonti e Noah Signoretto. Per la Soi sono arrivati anche due quarti posti, un quinto e un sesto nelle diverse categorie.

Nella gara Assoluta vince Giulia Macchi

Per quanto riguarda le gare Assolute, la prova femminile sui 4.500 metri ha visto il successo dell’atleta azzurra Giulia Macchi, protagonista di una prestazione che ha impreziosito una manifestazione caratterizzata da un buon livello tecnico e da numerosi risultati di rilievo nelle diverse categorie. La decima edizione del Cross delle Cascine ha così confermato la crescita di un appuntamento ormai consolidato nel calendario lombardo della corsa campestre, mantenendo saldo il legame con il territorio e con una disciplina che fa parte della storia sportiva della Soi Inveruno.