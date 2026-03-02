Bravissime le ragazze della Società Perseverant ASD Legnano che nella competizione regionale livello LE3 sfiorano il podio e si piazzano quarte.

Quarto posto per le ragazze della Perseverant ai campionati regionali

Perseverant ha partecipato con due squadre, allenate dai tecnici Silvia Ferro e Genny Evolini, in una competizione molto serrata dove sono scese in campo gara ben cinquanta squadre. Benissimo le ginnaste Giada Barlocco, Federica Morandi, Giada Carrara, Giulia Guido, Valentina La Ragione e Beatrice Mietto che si sono piazzate quarte dopo una bellissima gara che le ha viste protagoniste fino alla fine. Ottimo anche il piazzamento della seconda squadra che Perseverant ha portato in gara. Le ginnaste Anita Barengo, Olivia Bianchi, Camilla Brumana, Benedetta Castelli ed Emma Cremonesi si piazzano alla quindicesima posizione comunque ben figurando alla loro prima gara per il livello LE.

Molti complimenti e soddisfazione in società per il percorso intrapreso dalle ginnaste in questa categoria.