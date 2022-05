Quarto posto per i Knights di Legnano che raggiungono i play-off

La bella gara

Vittoria sofferta per la squadra di basket di Legnano che andrà a giocarsi i play-off.

Missione compiuta per i Knights di Legnano che vincono ad Alba domenica, 8 maggio 2022, e conquistano il quarto posto alla fine della stagione regolare.

Una vittoria sofferta

La vittoria non è stata però di certo facile. Legnano inserisce Tommaso Bianchi in ottica playoff, mentre Langhe Roero non è al completo, ma in cerca di un buon piazzamento per la post seasoon. La 3G inizia molto bene e alternando il tiro da fuori e da sotto, arriva al 15-25 del 9’ minuto grazie alle triple di Marino e Fattori, dopo una prima parte del quarto in assoluto equilibrio.

Primo quarto che poi si chiuderà sul 17-25.

All’inizio della seconda frazione Legnano tocca anche il massimo vantaggio sul +12 del 18-30 con la tripla di Casini, ma poi subisce piccoli parziali creati dai canestri di Prunotto, Antonietti e Cravero, che permettono ai piemontesi di avvicinarsi e poi di agganciare il 35-35 a metà partita con il canestro di Danna. La ripresa è favorevole ad Alba che allunga sul +6 con Perez, ma poi subisce il rientro dei Knights che viene coronato con il nuovo sorpasso sul 49-50 con il primo canestro di Tommaso Bianchi in maglia Knights, con la frazione che poi si chiude sul 52-52.

La seconda tripla di Bianchi da il +3 a Legnano, ma quello che potrebbe essere il canestro del KO, è solo uno dei tanti cambi di leadership che ci sono nel quarto periodo. Legnano raggiunge in più occasioni il +4 con i canestri di Terenzi ma le Langhe non mollano e, anche al 38’ quando il 99 dei Knights mette il 63-68, non è ancora finita. Perez segna 4 punti per il -1 e negli ultimi possessi è solo il sangue freddo di Terenzi dalla lunetta a portare la sicurezza della vittoria e del quarto posto in griglia playoff, con la vittoria che arriva per 67-71.

Il tabellino della gara

Una gara molto combattuta e per nulla scontata che ha visto vincere i Knights che ora inizieranno il loro cammino nella post season contro Bergamo, mentre per Alba ci sarà la sfida con la Juvi Cremona.

S.BERNARDO-ABET LANGHE ROERO - 3G ELECTRONICS LEGNANO 67-71 (17-25, 18-10, 17-17, 15-19)

S.Bernardo-Abet Langhe Roero: Francesco Cravero 15 (7/8, 0/0), Luca Antonietti 15 (5/9, 1/4), Daniel Alexander Perez 13 (4/10, 1/3), Andrea Danna 11 (5/5, 0/2), Nicolò Castellino 5 (2/5, 0/1), Marco Prunotto 4 (2/5, 0/0), Luca Fowler 4 (2/3, 0/2), Luca Cortese 0 (0/0, 0/2), Alessandro Cagliero 0 (0/0, 0/0), Giancarlo Favali 0 (0/0, 0/0), Alessio Ferracaku 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Toppino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 37 4 + 33 (Daniel Alexander Perez 10) - Assist: 7 (Andrea Danna 3)

3G Electronics Legnano: Diego Terenzi 17 (1/1, 4/9), Giacomo Leardini 15 (3/3, 3/8), Janko Cepic 12 (4/5, 0/2), Tommaso Marino 10 (2/2, 1/6), Juan Marcos Casini 7 (0/0, 2/6), Tommaso Bianchi 6 (0/1, 2/5), Giovanni Fattori 3 (0/3, 1/5), Matteo Bassani 1 (0/0, 0/0), Manuele Solaroli 0 (0/2, 0/2), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Giovanni Fattori 8) - Assist: 12 (Tommaso Marino 6)