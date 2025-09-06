Quarto Memorial Stefano Martolini: il ciclismo giovanile nel segno del ricordo

Martedì 9 settembre Busto Garolfo ospiterà una giornata interamente dedicata al ciclismo giovanile con il Quarto Memorial Stefano Martolini, valido come Campionato provinciale di Milano e Monza Brianza. La manifestazione gode del sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il ricordo

L’appuntamento, organizzato dalla S.C. Busto Garolfo, vuole ricordare Stefano Martolini, il 35enne ex direttore sportivo dell’associazione locale della S.C. Busto Garolfo A.D.S., tragicamente scomparso il 22 maggio 2022 durante il Trofeo Comune di Castelfidardo, nelle Marche. Figura molto conosciuta e amata nell’ambiente ciclistico locale, Stefano è stato per diversi anni allenatore dei ragazzi della società bustese e tra gli organizzatori della Tre Sere Ciclistica di Busto Garolfo.

Il Memorial che porta il suo nome diventa così un momento non solo sportivo ma anche di memoria e di riconoscenza verso chi ha dedicato tanto al ciclismo giovanile.

Le competizioni

A contendersi il titolo provinciale saranno gli esordienti e gli allievi, sia maschili sia femminili, con partenza alle 15.30 dal velodromo comunale Battaglia di via Cellini 22 a Busto Garolfo. Il ritrovo per gli atleti è fissato alle ore 14 nello stesso impianto.

La giornata proseguirà poi con le gare dedicate ai giovanissimi, sempre maschili e femminili, impegnati nel 41° Trofeo Nino Rosardi, valido per la giornata del ciclismo milanese. Il ritrovo per queste categorie è previsto alle 16.30 al velodromo, con start delle competizioni alle 18. In programma le prove sprint per G1, G2 e G3 e le prove scratch per le categorie G5 e G6.

Il pensiero del presidente

«Per noi il Memorial Stefano Martolini è un appuntamento che va oltre lo sport. Stefano è stato un amico, un allenatore e un punto di riferimento per tanti ragazzi che si sono avvicinati al ciclismo grazie alla sua passione e alla sua dedizione», ha dichiarato Marino Fusarpoli, presidente della S.C. Busto Garolfo A.D.S. «Ricordarlo con una giornata che porta il suo nome significa tenere viva la sua presenza e il suo insegnamento. Il fatto che questa manifestazione coincida anche con il campionato provinciale ci rende orgogliosi, perché unisce il valore agonistico al valore umano. Siamo felici di vedere tanti giovani corridori e le loro famiglie ritrovarsi a Busto Garolfo per una vera festa del ciclismo, nel segno della memoria e della comunità».

Il sostegno della BCC

Ricordo condiviso anche dal presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, che sostiene la manifestazione sportiva. «Il Memorial Stefano Martolini è una manifestazione che porta con sé un significato profondo: il ricordo e l’impegno delle persone non si esauriscono mai, ma continuano a vivere e a trasmettersi nelle nuove generazioni. Stefano ha dedicato tempo, passione ed energie ai ragazzi, e oggi quegli stessi valori li ritroviamo nella dedizione dei giovani allo sport. Come banca di comunità, crediamo che lo sport giovanile sia una straordinaria palestra di vita, dove si imparano il rispetto, la fatica, la lealtà e la condivisione. Valori che sono alla base non solo dell’attività sportiva, ma anche del vivere quotidiano e del costruire insieme una società più forte e più unita».