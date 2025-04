La Fo.Co.L Legnano continua la sua corsa ai playoff battendo per 3-0 (25-17, 25-21, 25-19) il Progetto Valtellina Volley nella palestra di casa.

Quarta vittoria consecutiva per la Focol

Una prestazione solida e concreta per le ragazze di coach Mauro Tettamanti, capaci di approfittare del ko di Volpiano (0-3) per accorciare ulteriormente in classifica a due giornate dalla fine della regular season.

Fin dal primo set Mazzaro e compagne hanno imposto il loro ritmo, sfruttando un muro granitico che ha fatto la differenza: ben 15 block-in a referto, di cui 5 firmati da una straordinaria Martina Carcano, premiata MVP dell'incontro.

Il secondo set ha visto un momento di apprensione: Giada Agazzi ha dovuto lasciare il campo dopo aver subito un colpo al volto. Prontamente soccorsa dallo staff medico, Giada sta bene. Al suo posto è entrata Mia Brutti, che ha risposto alla grande mettendo a segno 5 punti, di cui ben 4 a muro, contribuendo con entusiasmo alla vittoria finale.

Il terzo set ha confermato il predominio delle Coccinelle, brave a gestire ogni tentativo di rimonta avversaria e a chiudere la pratica senza rischi.

Voci Biancorosse

Martina Carcano:

“Abbiamo fatto il nostro, perché come ho detto nel prepartita poteva sembrare una partita semplice sulla carta, ma non è stato così perché loro hanno dato tutto su ogni punto, esprimendo una buona pallavolo, siamo state brave noi a fare nostra la partita”

Mia Brutti:

“La penso come Carchi, siamo state brave perché siamo rimaste lì, a parte qualche passaggio a vuoto abbiamo sempre subito recuperato con un buon lavoro del muro e della difesa. Un saluto e un abbraccio alla nostra compagna Giada Agazzi!”

Con questa vittoria, Legnano mantiene accese le speranze playoff, confermandosi in uno splendido momento di forma e determinazione.

Prossima fermata: Bra, sabato 3 maggio, ancora fra le mura amiche del PalaVolley!

Il tabellino della partita

Fo.Co.L Legnano-Progetto Valtellina Volley 3-0

(25-17, 25-21, 25-19)

Fo.Co.L Legnano: Felappi 17, Carcano 11, Brutti 5, Agazzi 3, Fiscaletti, Brogliato (L), Corti, Filippini, Nella 2, Mazzaro (C) 13, Roncato 2, Zingarto 6. Allenatore: Tettamanti. Assistente: Catalfamo.

Note: 5 ace (6 errori in battuta), 54% in ricezione (33% perfetta), 35% in attacco, 15 muri.

Progetto Valtellina Volley: Bertasi 6, Milani 4, Gambarotto, Resmini 10, Imparato 1, Manni 3, Fatone 6, Vukovic 7, Moreschi (L), Galatan, Cerutti 1, Brezza 3. Allenatore: Iosi. Assistente: Bertolini.

Note: 2 ace (7 errori in battuta), 48% in ricezione (25% perfetta) 30% in attacco, 4 muri.