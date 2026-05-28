Quante soddisfazioni per la Ginnastica Skill

Nella categoria Allieve 2 è scesa in pedana Agnese Fornara, che conquista l’oro al nastro e una buonissima nona posizione generale.

Ennesimo weekend ricco di emozioni per la Ginnastica Skill, impegnata a Desio nella seconda prova del Campionato Individuale LD, penultimo livello del settore Silver.

Le gare

Nella categoria Allieve 2 è scesa in pedana Agnese Fornara, che conquista l’oro al nastro e una buonissima nona posizione generale.

Nella categoria Allieve 3 Marta Zoia raggiunge una buona ottava posizione e il terzo posto alla palla.

Sofia Splendore nella categoria Allieve 4 si aggiudica il terzo gradino del podio, su ben 25 ginnaste, conquistando anche il secondo posto al cerchio e il terzo posto alle clavette.

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Tra le ginnaste più esperte della categoria Senior gareggiano Emma Parini, Senior 1, che termina la propria gara in undicesima posizione, Carolina Cappellotto, Senior 2, che termina in un’ottima quinta posizione generale e il secondo posto al cerchio, seguita dalla compagna Rachele Monaco che ottiene la 14esima posizione ed il terzo posto alla fune.

Sicuramente le temperature in aumento e l’emozione del Nazionale imminente hanno causato qualche imprecisione, che però non intacca l’alto valore tecnico degli esercizi portati in pedana ed il grande potenziale dimostrato da tutte le ginnaste della società.