Pugilato: Corinne D'Elia conquista la Coppa Lombardia

Corinne D’Elia, 20 anni compiuti sabato 9 dicembre, si è aggiudicata la Coppa Lombardia di pugilato.

Corinne D'Elia, giovane talento casorezzese del pugilato

La giovane di Casorezzo, che si allena alla Backspin di Busto Garolfo con il maestro Francesco Aprile, è un vero talento della boxe, disciplina alla quale si è avvicinata cinque anni fa dopo aver praticato basket, nuoto e pallavolo.

Da sempre sportivissima, incuriosita dagli sport da combattimento, nel 2018 Corinne ha deciso di mettersi alla prova:

"Ho capito subito che era la mia strada. Anche grazie al maestro Aprile mi sono trovata bene sin dal primo giorno e in breve non ho più potuto fare a meno del pugilato.

La 20enne si allena tutti i giorni:

"Tre giorni alla settimana tiro di boxe, due giorni faccio potenziamento e per il resto ogni occasione è buona per allenarmi a casa, dove ho il sacco che mi ha permesso di non perdere il ritmo nemmeno durante i lockdown dovuti al Covid".

Lo straordinario risultato al debutto nel contatto pieno

Lo straordinario risultato centrato domenica 3 dicembre al Palasport De Chiara di Cologno Monzese è ancora più significativo considerando che Corinne è al suo debutto nel contatto pieno:

"A fine novembre mi sono cimentata per la prima volta nel contatto pieno e ho vinto la semifinale, la settimana successiva ho portato a casa il primo posto vincendo ai punti con un’atleta con sette anni di esperienza".

Mamma Emilia, papà Marco e le sorelle i suoi primi fan

A fare il tifo per lei, oltre agli amici della palestra, ovviamente ci sono la mamma Emilia Picaro (che però la sostiene a distanza: "Proprio non ce la faccio a guardarla mentre si picchia" confida), il papà Marco D’Elia e le sorelle Jennifer (la maggiore) e Greta, gemella di Corinne.

"Con la boxe supero i 'momenti no', è il mio posto felice"

Nella vita della giovane casorezzese c’è spazio anche per l’università: "Sono al secondo anno di Informatica all’Insubria di Varese" dice. Conciliare lo studio con il pugilato a livelli così alti non è sempre facile, "ma non riesco a immaginare una vita diversa: la boxe mi aiuta a stare bene, a superare i 'momenti no', è il mio posto felice".