Primavera in sella per l’Us Dairaghese Ciclismo

Tra vigne, laghi e percorsi gravel, in programma eventi per amatori e giovani atleti.

L’Us Dairaghese Ciclismo Asd si prepara a vivere un periodo ricco di appuntamenti organizzativi, confermando il proprio impegno nella promozione del ciclismo e nella valorizzazione dell’attività sul territorio.

Us Dairaghese Ciclismo, domenica 3 maggio la Randonnée

Il calendario prenderà il via domenica 3 maggio con la Randonnée dedicata al mondo amatoriale, manifestazione aperta a diverse tipologie di partecipanti grazie a percorsi su strada e gravel, pensati per offrire un’esperienza sportiva accessibile e coinvolgente. Tre i tracciati proposti: 120 chilometri attraverso gli splendidi paesaggi delle vigne novaresi, 200 chilometri che porteranno i partecipanti dalle vigne fino ai laghi d’Orta e Maggiore, e un percorso gravel immerso nella natura del Parco del Ticino, del Plis delle Roggie e tra i vigneti del Novarese.

Il 17 maggio e il 7 giugno i due GP dedicati al mondo giovanile

Seguiranno due importanti appuntamenti dedicati al settore giovanile: il 17 maggio il 47esimo GP Frattolillo Vini d’Autore a Dairago e il 7 giugno il sesto GP Vanzavilla Team a Villa Cortese. Due eventi che rappresentano un momento fondamentale per la crescita dei giovani atleti e per la promozione dei valori educativi dello sport.

«Attenzione ai giovani, che rappresentano il futuro di questo sport»

Il presidente dell’Us Dairaghese Ciclismo Ivan Bandera dichiara:

«Siamo pronti ad affrontare un periodo intenso dal punto di vista organizzativo con eventi che coinvolgono sia il mondo amatoriale sia quello giovanile. Il nostro obiettivo è offrire manifestazioni di qualità, capaci di valorizzare il territorio e di creare occasioni di aggregazione attraverso il ciclismo. Grande attenzione è rivolta anche ai più giovani, che rappresentano il futuro di questo sport».

La società desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor, ai volontari e all’Amministrazione comunale, il cui supporto e la collaborazione risultano fondamentali per la realizzazione di ogni iniziativa.

L’Us Dairaghese Ciclismo rinnova l’invito a partecipare e a sostenere le iniziative in programma, frutto dell’impegno e della passione di tutta la società.

Nella foto di copertina: un momento dell’edizione 2025 della Randonnée