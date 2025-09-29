Una gara dai due volti per Legnano che ha saputo dopo l’intervallo sistemare quello che non era andato nei primi 20’ minuti

Prima trasferta per i Knights cha vanno a Lumezzane, fresca vincitrice del Memorial Morelli proprio in casa di Legnano, poco più che 15 giorni fa. Squadre al completo e pronte per cercare di portare a casa il foglio rosa.

Prima vittoria in trasferta per i Knights

L’inizio della partita, sembra tanto il finale della gara del Morelli: Lumezzane concreta e solida, Legnano un po’ svogliata.

Hrstic, Siberna e Piccionne firmano la partenza 9-2 dei bresciani, che Legnano tampona solo con il canestro da sotto di Riva.

Il pareggio legnanese sul 9-9 arriva con un piccolo parziale di Stepanovic, Scali e Cizauskas, ma la LuxArm forte del fattore campo, mette il muso avanti con Ohenhen e Varaschin, fino al nuovo pareggio biancorosso sul 14-14 con i liberi di Mastroianni.

Gli ultimi punti del quarto sono però dei padroni di casa che chiudono al 10’ sul 19-16.

Il secondo periodo della partita

L’inizio del secondo periodo è abbastanza grottesco per i Knights. Tiri sul ferro, palle perse e poco feeling, lasciano che Lumezzane allunghi progressivamente sul 33-23 con Galassi, Angarica e Varaschin.

La sveglia che suona bella forte per Legnano, desta tutti dal torpore e dal 15’ i Knights chiudono la saracinesca difensiva, trovando finalmente della fluidità in attacco.

Cizauskas e Stepanovic da lontano, Oboe dai liberi e poi da vicino, riportano i Knights al pareggio sul 37-37, ma la SAE Scientifica Soevis non si ferma qui e, con la tripla di Scali e i punti di Cizauskas, chiude il primo tempo sul 37-43, mostrando ora l’abito della festa.

Al rientro dall’intervallo potrebbe sembra ora tutto facile, ma Lumezzane ha altre intenzioni e pareggia quasi subito con Ohenhen, Angarica e Piccionne.

Ora la gara si anima e le due squadre iniziano a scambiarsi canestri in maniera equa, mantenendo vantaggi minimi per diversi minuti.

Il pareggio è piuttosto frequente sul tabellone fino alla terza sirena in cui il punteggio è 59-60.

L’ultima frazione è positiva per Legnano che, con Quinti e Mastroianni, va al +5; Lumezzane torna al -1 con Ohenhen, ma l’impressione è che i Knights ne abbiano un po’ di più.

Cizauskas vola in contropiede, Quinti capitalizza da sotto, Cizauskas segna ancora da sotto: in meno di due minuti Legnano è sul 63-70.

Hrstic rompe il ghiaccio con un libero per flopping di Stepanovic, ma Legnano ha lo sguardo fisso allo striscione del traguardo.

Cizauskas firma punti importanti, così come Sodero che trova la verve dei tempi migliori proprio nell’ultima frazione, ma è la tripla di Stepanovic, morbida e dolce come una mousse al cioccolato, a mettere la parola “fine” alla partita che si chiuderà sul 69-80.

Una gara dai due volti per Legnano che ha saputo dopo l’intervallo sistemare quello che non era andato nei primi 20’ minuti.

Una vittoria importante su un campo difficile che proietta i Knights al terzo impegno stagionale, quello di domenica prossima in casa contro Piazza Armerina degli ex Gallizzi e Cepic.

Il tabellino della partita

LUXARM LUMEZZANE – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 69-80 (19-16, 18-27, 22-17, 10-20)

LuxArm Lumezzane: Luca Galassi 17 (5/7, 0/2), Armin Hrstic 13 (4/9, 1/3), Daniel Ohenhen 8 (3/5, 0/0), Niccolò Piccionne 8 (4/5, 0/2), Yordany Angarica 8 (4/5, 0/1), Giacomo Siberna 6 (3/6, 0/1), Lorenzo Varaschin 6 (2/4, 0/0), Emils Ivanovskis 3 (0/1, 1/3), Francesco Deminicis 0 (0/1, 0/3), Luca Gelfi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Festa 0 (0/0, 0/0), Filippo Valle 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 – Rimbalzi: 33 6 + 27 (Lorenzo Varaschin 9) – Assist: 14 (Niccolò Piccionne, Emils Ivanovskis 4)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Vytenis Cizauskas 24 (6/11, 3/4), Francesco Oboe 13 (4/6, 0/2), Guido Scali 10 (1/2, 1/3), Mattia Mastroianni 10 (1/2, 2/5), Guglielmo Sodero 9 (2/3, 1/7), Arsenije Stepanovic 8 (1/6, 2/4), Andrea Quinti 4 (2/3, 0/0), Alessandro Riva 2 (1/3, 0/0), Francesco De Capitani 0 (0/1, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 26 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Vytenis Cizauskas 11) – Assist: 8 (Guglielmo Sodero 3)