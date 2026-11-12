Prima vittoria esterna per i Knights Legnano

Primo turno infrasettimanale per i Knights, che volano in Calabria per affrontare la Viola, società storica del basket italiano, già avversaria ai tempi della A2 e prima vittoria esterna della stagione

Scali apre le marcature, ma l’inizio della gara è favorevole ai padroni di casa, che partono con maggiore efficacia; la Viola trova in Taflaj e Love i principali riferimenti offensivi, mentre Legnano fatica inizialmente a trovare continuità. Legnano ci prova con Oboe ma sono i reggini a chiudere la prima frazione avanti 16-12.

Nel secondo periodo Legnano comincia a trovare le proprie soluzioni e aumenta progressivamente la qualità della manovra. Oboe e Dolezaj diventano protagonisti in attacco, mentre Quinri contribuisce a dare maggiore pericolosità al gioco biancorosso. La squadra di coach Piazza ricuce il divario e riesce a riportare la partita in equilibrio, dopo un primo quarto di inseguimento, i Knights sono nuovamente pienamente dentro la partita, andando al riposo sul 34-34.

Al rientro dagli spogliatoi arriva probabilmente il momento determinante della serata. Legnano cambia marcia, trova maggiore precisione e soprattutto riesce a limitare le soluzioni offensive della Viola. La difesa biancorossa concede appena 10 punti ai padroni di casa, mentre dall’altra parte del campo Stepanovic si fa sentire anche dalla lunga distanza. Dolezaj e Oboe garantiscono continuità realizzativa. Il parziale di 10-21 permette ai Knights di prendere decisamente il controllo della gara, presentandosi all’ultima frazione avanti 44-55.

Nell’ultimo quarto Reggio Calabria prova naturalmente a rientrare, affidandosi ancora a Love e cercando di sfruttare il sostegno del proprio pubblico. La Viola riesce a produrre 20 punti, ma Legnano non perde la lucidità necessaria per amministrare il vantaggio. I padroni di casa non riescono a ricucire completamente lo strappo e i biancorossi possono così condurre in porto una vittoria preziosa, chiudendo sul definitivo 64-72.

Per Legnano un successo che dà continuità alla vittoria casalinga contro Ferrara e permette di affrontare con maggiore fiducia il prossimo appuntamento con Treviglio sabato alla Soevis Arena.