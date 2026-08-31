Prima uscita positiva per Legnano

Knights ancora senza Dolezaj, impegnato con la nazionale slovacca, mentre Pavia deve fare a meno dell’ex capitano di Legnano, Andrea Quarisa, convalescente dopo un’operazione alla schiena.Il Knights Palace accoglie almeno 450 spettatori per la prima uscita ufficiale della SAE Scientifica Soevis.La gara inizia all’insegna dell’equilibrio, con Stepanovic che segna il primo canestro della stagione, mentre per Pavia è Zanetti a infilare i primi due canestri degli ospitiCoach Piazza ruota i suoi giocatori con minutaggi contingentati e i Knights, con il secondo quintetto, sembrano essere più incisivi rispetto al primo. Dopo l’11-11 del 5′ minuto, Legnano aumenta i giri della difesa e chiude il primo quarto sul 28-16 trascinata da Scarponi.Giannone mette grande energia in fase difensiva, ma si fa sentire anche in attacco, infilando buoni tiri. Legnano prova spesso la zone-press, che non porta direttamente al recupero di palloni, ma sporca le azioni dei pavesi, che trovano con Neri e Fazzi alcuni canestri per rimanere attaccati alla partita, pur faticando un po’ in fase offensiva.A metà gara il punteggio è di 53-31.

Al cambio di campo, Piazza mischia un po’ i quintetti, cercando di capire quali possano essere le chimiche migliori. I Knights si presentano con due playmaker e quasi tre lunghi, ma la costante è sempre una grande aggressività nella propria metà campo difensiva, anche se in attacco ci sono ancora diverse sbavature, piuttosto comprensibili dopo sole due settimane di preparazione.

Pavia segna ancora con Fazzi e Zanetti, mentre i Knights riescono a distribuire bene tiri e conseguenti canestri, soprattutto con Stepanovic e Mastroianni, ad avere maggiore efficacia offensiva.

Dopo 30 minuti al Knights Palace, il punteggio è di 70-54.

Nell’ultimo periodo nessuna delle due squadre molla mentalmente e, anche se la gara è ormai abbastanza indirizzata, tutti i giocatori in campo non si tirano indietro su nessun pallone.

Legnano trova ottimi spunti da Scali, ancora Giannone e Amorelli aggregato alla squadra fino all’arrivo di Dolezaj, mentre Lisoni gioca con personalità i minuti concessi dallo staff.

Pavia tenta di rimanere attaccata alla gara, ma alla lunga la fisicità dei Knights prende il sopravvento, fino all’89-62 finale.

Il tabellino