Prima trasferta amara per Legnano

L’inizio è favorevole a Legnano, che va subito sullo 0-4 con i canestri di Dolezaj e Stepanovic. Lumezzane risponde con Cusin e Rubbini, ma rimane sempre indietro di qualche punto, come dimostra il 6-11 di metà quarto.

Proprio da qui Legnano cambia marcia, infilando il 6-15, poi il 10-17, per chiudere il quarto con ottima personalità sul 10-23, con i liberi di Beretta e Quinti.

Lumezzane è frastornata e, dopo il -15 del 13-28, si risveglia con il canestro di Cusin che spezza la piena legnanese.

Rubbini segna da tre, ma Legnano continua a rimanere in doppia cifra di vantaggio, passando dal 24-34 al 26-40, anche se negli ultimi minuti del quarto Lumezzane è più presente e La Torre e Samija chiudono il quarto sul 30-40.

Dopo l’intervallo finisce buona parte della gara dei Knights.

Lumezzane inizia la sua rimonta con i canestri di La Torre, Rubbini e Cusin, ma è capitan Siberna a siglare il pareggio sul 42-42 e poi Piccionne, dalla lunetta, a siglare il primo vantaggio sul 44-42.

Legnano prova a reagire con la tripla in uscita dai blocchi di Giannone, ma l’inerzia ora è tutta dalla parte bresciana, anche se il quarto si chiude sul 46-46, nonostante solo 6 punti dei Knights nel periodo.

L’ultimo quarto non è molto differente dal precedente: lo spettacolo generale è scarso e i canestri sono rari.

Scali e Quinti segnano subito e ridanno a Legnano il +4, ma è l’ultimo guizzo biancorosso. Infatti, dopo il 48-52, Lumezzane mette il break decisivo, con Siberna da tre e Cusin dall’angolo a infilare il 53-52 con ancora 3’30’’ da giocare.

In questi minuti il parziale di 4-3 chiude l’incontro, con tre tiri liberi di Oboe e un canestro a centro area di Piccione per il definitivo 57-55.

Legnano avrebbe anche il tiro della vittoria con Scarponi, che però sbaglia sul suono della sirena.

Una gara buona per metà, ma brutta nella sua interezza. Percentuali bassissime da fuori e poca qualità di gioco per entrambe le squadre, che non hanno dato grande spettacolo, per una gara che si è decisa non per un canestro in più, ma per un errore in meno.

Prossimo appuntamento per Legnano domenica 11 alla Soevis Arena contro Desio, alle 18.