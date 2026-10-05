Prima trasferta amara per Legnano

La gara
L’inizio è favorevole a Legnano, che va subito sullo 0-4 con i canestri di Dolezaj e Stepanovic. Lumezzane risponde con Cusin e Rubbini, ma rimane sempre indietro di qualche punto, come dimostra il 6-11 di metà quarto.
Proprio da qui Legnano cambia marcia, infilando il 6-15, poi il 10-17, per chiudere il quarto con ottima personalità sul 10-23, con i liberi di Beretta e Quinti.
Lumezzane è frastornata e, dopo il -15 del 13-28, si risveglia con il canestro di Cusin che spezza la piena legnanese.
Rubbini segna da tre, ma Legnano continua a rimanere in doppia cifra di vantaggio, passando dal 24-34 al 26-40, anche se negli ultimi minuti del quarto Lumezzane è più presente e La Torre e Samija chiudono il quarto sul 30-40.
Dopo l’intervallo finisce buona parte della gara dei Knights.
Lumezzane inizia la sua rimonta con i canestri di La Torre, Rubbini e Cusin, ma è capitan Siberna a siglare il pareggio sul 42-42 e poi Piccionne, dalla lunetta, a siglare il primo vantaggio sul 44-42.
Legnano prova a reagire con la tripla in uscita dai blocchi di Giannone, ma l’inerzia ora è tutta dalla parte bresciana, anche se il quarto si chiude sul 46-46, nonostante solo 6 punti dei Knights nel periodo.
L’ultimo quarto non è molto differente dal precedente: lo spettacolo generale è scarso e i canestri sono rari.
Scali e Quinti segnano subito e ridanno a Legnano il +4, ma è l’ultimo guizzo biancorosso. Infatti, dopo il 48-52, Lumezzane mette il break decisivo, con Siberna da tre e Cusin dall’angolo a infilare il 53-52 con ancora 3’30’’ da giocare.
In questi minuti il parziale di 4-3 chiude l’incontro, con tre tiri liberi di Oboe e un canestro a centro area di Piccione per il definitivo 57-55.
Legnano avrebbe anche il tiro della vittoria con Scarponi, che però sbaglia sul suono della sirena.
Una gara buona per metà, ma brutta nella sua interezza. Percentuali bassissime da fuori e poca qualità di gioco per entrambe le squadre, che non hanno dato grande spettacolo, per una gara che si è decisa non per un canestro in più, ma per un errore in meno.
Prossimo appuntamento per Legnano domenica 11 alla Soevis Arena contro Desio, alle 18.
Il tabellino
LuxArm Lumezzane: Marco Cusin 14 (5/8, 0/0), Michele Rubbini 11 (2/5, 1/5), Andrea La torre 10 (4/7, 0/1), Nicolas Alessandrini 9 (4/7, 0/1), Giacomo Siberna 5 (1/4, 1/6), Niccolò Piccionne 4 (1/1, 0/2), Martino Criconia 2 (0/0, 0/4), Dominik Samija 2 (1/2, 0/0), Federico Gamberini 0 (0/0, 0/1), Lorenzo Varaschin 0 (0/0, 0/0), Giovanni Guzzardi 0 (0/0, 0/0), Federico Mobilio 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Andrea La torre 10) – Assist: 15 (Michele Rubbini 6)
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights: Luca Giannone 17 (5/7, 1/4), Arsenije Stepanovic 12 (3/6, 1/4), Francesco Oboe 11 (3/7, 0/3), Guido Scali 6 (2/4, 0/2), Mattia Mastroianni 4 (2/2, 0/2), Matteo Beretta 2 (0/2, 0/2), Andrea Quinti 2 (0/1, 0/0), Marek Dolezaj 1 (0/5, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/2, 0/4), Niccolo Lisoni 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 20 – Rimbalzi: 35 10 + 25 (Arsenije Stepanovic 8) – Assist: 8 (Matteo Beretta 3)