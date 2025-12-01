Le gialloblù, scese in campo oggi in tenuta rosa, hanno giocato con energia e determinazione nella palestra delle scuole medie di via IV Novembre

La SOI Inveruno festeggia un’altra giornata storica: la neonata formazione Under 13, la prima squadra femminile di basket della società nei suoi quasi ottant’anni di vita, ha conquistato la prima vittoria ufficiale battendo la Pro Patria Busto Arsizio per 48-26.

Prima storica vittoria per l’under 13 femminile di basket

Le gialloblù, scese in campo oggi in tenuta rosa, hanno giocato con energia e determinazione nella palestra delle scuole medie di via IV Novembre, sostenute dal calore del pubblico di casa. Dopo l’esordio di qualche settimana fa, questo successo rappresenta un passo importante nel loro percorso, dimostrando i progressi e l’entusiasmo che sta crescendo partita dopo partita.

La squadra, guidata dall’allenatrice Mary Restano e dalla vice Alice Garavaglia, continua il proprio cammino con un sorriso in più e la voglia di migliorare ogni giorno, portando in campo passione, coesione e divertimento.