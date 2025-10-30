Una gara che ha visto un primo tempo abbastanza grottesco e una ripresa più viva, con qualche scelta errata e troppe disattenzioni difensive dei Knights

Contro Orzinuovi arriva la prima sconfitta in campionato per i Knights di Legnano.

Prima sconfitta sul campo di Orzinuovi per i Knights

Trasferta insidiosa per i Knights ad Orzinuovi, campo di dolci ricordi per la vittoria che portò di fatto in A2 Legnano più di 10 anni fa, contro una società che ha avuto diversi cambiamenti e accorpamenti negli ultimi anni.

La partenza è narcolettica per tutta la collettività: Oxilia segna da sotto, Scali risponde dall’area, ma lo spettacolo latita e, anche con qualche centro di Chaves e Cizauskas, la partita non decolla.

Dopo il 10-6 del 5’ che resiste per oltre 120 secondi, Quinti da sostanza a Legnano, mentre Conversazio, Stefani e Venturoli provano un primo break, che si ferma sul nascere con il 17-15 del primo quarto.

Oboe riapre con la tripla, Sodero segna i liberi, Zilli schiaccia. Il secondo quarto sembra partire bene, ma l’effetto “lumaca” si applica al punteggio, come un brutto filtro di instagram e i canestri iniziano ad essere sempre più rari.

Zilli segna il +7 del 27-20, Sodero dall’arco e Cizauskas dalla lunetta dimezzano lo svantaggio; sonnecchiando si arriva al 31-28 dell’intervallo, che è un vero affare per i Knights.

La seconda parte della partita

Dopo la pausa lunga, Orzinuovi si ritrova più velocemente e segna subito i punti di un parziale di 9-0, fino alla tripla di Scali che argina l’emorragia.

La Logiman riprende il suo percorso e infila un secondo parziale positivo di 9-0, fermato questa volta dalla tripla di De Capitani del 49-34.

Legnano prende troppo sul serio l’avvicinarsi di Halloween e gioca un terzo quarto pauroso dove, va anche sotto per 59-39, prima di chiudere alla terza sirena sul 64-47.

Ultima frazione che sembra solo utile alle statistiche, ma Legnano, con un quintetto sperimentale ma molto efficace, inizia a chiudere in difesa e essere concreta in attacco.

Riva e Oboe aprono la via, Stepanovic la asfalta, mettendo a segno praticamente tutti i suoi 17 punti nell’ultimo periodo.

A 7’ dalla fine i Knights sono 66-62 e hanno riaperto la gara.

Qui purtroppo 4 azioni consecutive con errori al tiro per Legnano, regalano la partita a Orzinuovi, che segna poco, ma riesce a gestire qualche pallone meglio della SAE Scientifica Soevis che, progressivamente, lascia qua e là l’inerzia accumulata, fino al finale che sarà di 84-71.

Una gara che ha visto un primo tempo abbastanza grottesco e una ripresa più viva, con qualche scelta errata e troppe disattenzioni difensive dei Knights che sono costate la prima sconfitta in campionato.

Pochi giorni per recuperare energie e concentrazione per una trasferta abbastanza stancante a San Vendemiano domenica 02/11.

Il tabellino della partita

LOGIMAN ORZINUOVI – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 84-71 (17-15, 14-13, 33-19, 20-24)

Logiman Orzinuovi: Lucas Chaves 22 (5/9, 2/8), Tommaso Oxilia 21 (9/18, 0/1), Davide Zilli 12 (3/5, 1/4), Francesco Gnecchi 6 (1/3, 1/1), Niccolò Venturoli 6 (0/0, 2/5), Marco Giacomini 5 (0/0, 1/1), Edoardo Caversazio 4 (2/2, 0/4), Alberto Stefani 4 (2/3, 0/0), Alberto Cacace 2 (1/2, 0/1), Giulio Giannozzi 2 (1/2, 0/0), Riccardo Barbuto 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 27 – Rimbalzi: 37 13 + 24 (Tommaso Oxilia 11) – Assist: 17 (Lucas Chaves 5)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Arsenije Stepanovic 17 (1/4, 2/6), Francesco De Capitani 15 (0/0, 5/5), Vytenis Cizauskas 9 (2/3, 0/3), Andrea Quinti 8 (3/3, 0/1), Francesco Oboe 7 (1/2, 1/3), Guglielmo Sodero 7 (1/3, 1/4), Guido Scali 5 (1/6, 1/2), Alessandro Riva 3 (1/2, 0/0), Mattia Mastroianni 0 (0/0, 0/2), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 – Rimbalzi: 26 1 + 25 (Arsenije Stepanovic, Andrea Quinti 6) – Assist: 14 (Guglielmo Sodero 6)