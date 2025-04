Sabato 12 aprile, il diamante del Marco Pistocchi di Rho ha ospitato l'attesa apertura stagionale del campionato di serie B, con il Rho Baseball che ha affrontato gli Old Rags Lodi. La giornata è iniziata in modo trionfale per il Rho, che ha dominato gara 1 con una vittoria per manifesta superiorità, con un punteggio di 16 a 6.

Prima giornata di campionato per il Rho baseball

La partita serale di gara 2 ha visto un sostanziale equilibrio fino al settimo inning. Dopo un vantaggio iniziale del Rho per 3 a 0 al primo inning, gli Old Rags Lodi sono riusciti a pareggiare con un punto nel secondo e due punti nel terzo inning. Lodi ha poi preso il comando al quinto inning, ma il Rho ha ripreso il vantaggio al sesto inning. Tuttavia, una serie di errori da parte dei padroni di casa e delle buone battute ha permesso agli Old Rags Lodi di segnare cinque punti, ribaltando il risultato e chiudendo la partita con un punteggio di 9 a 5 a loro favore. Nonostante la sconfitta, il Rho ha messo a segno ben 12 valide contro le 11 del Lodi, con 4 errori per Lodi contro i 2 del Rho, dimostrando comunque una buona prestazione offensiva.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Presente anche il sindaco Orlandi

La giornata è stata arricchita dalla presenza delle autorità locali del Comune, con gli Assessori e il Sindaco Andrea Orlandi che ha effettuato il primo lancio di gara 2. Inoltre, ci sono state esibizioni di scherma da parte di Escrime & Sport, delle cheerleaders di Sport&Passion e un intrattenimento musicale del duo Alice e Stefano, un segnale importante di collaborazione tra le società sportive del territorio.

Successi delle giovanili

Domenica 13 aprile, la squadra U15 del Rho Baseball ha confermato la sua forma brillante con una vittoria schiacciante per 19 a 5 contro il Bollate. Anche la squadra U18 ha ottenuto un'ottima vittoria mercoledì, battendo il CABS con un punteggio di 13 a 3. La squadra U12, invece, ha perso contro Malnate nella giornata di sabato pronta a rimboccarsi le maniche e crescere.

Prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti vedranno in campo le squadre U18 mercoledì 23 aprile subito dopo le festività pasquali contro i Rookies Milano. L’U12 giocherà in casa il 26 aprile contro Codogno. Serie B e U15 rispettivamente sul campo di Seveso e Bovisio, di nuovo in campo domenica 27 aprile, pronte a continuare la loro stagione con altrettanta determinazione e passione.

Importante appuntamento per Mathieu Silva, convocato per il tryout della Nazionale U15 (dopo aver già indossato nel 2022 la maglia azzurra nella categoria U12) a Bologna giovedì 1 maggio. In bocca al lupo da parte della società sportiva Rho Baseball per il tuo percorso di crescita anche con la Nazionale!