Parabiago – Avezzano, prima di campionato in casa per i ragazzi, è stata quest’anno la partita teatro del Memorial Dallù, in ricordo di Pietro Dallù, storico presidente del Rugby Parabiago: un appuntamento dal forte valore simbolico per tutto il club rossoblù, che contraddistingue la prima partita della stagione al Centro Sportivo Venegoni – Marazzini.

Prima di campionato in casa per il Rugby Parabiago che batte Avezzano

Il match è stato ben controllato dai rossoblu e ha visto i ragazzi di Coach Porrino sempre concentrati, nonostante qualche situazione difficile, pur di fronte a un Avezzano Rugby determinato, capace di mettere in campo grande attitudine e la voglia di non mollare mai. Il risultato finale di 52-25 è frutto di una partita combattuta più di quanto il risultato possa dire.

“Innanzitutto faccio i miei complimenti all’Avezzano, che è cresciuto molto dallo scorso anno – dice Daniele Porrino. Una squadra presente, difensivamente organizzata che ci ha messo in difficoltà in alcune situazioni. Faccio i complimenti anche ai nostri ragazzi, che hanno avuto un ottimo atteggiamento anche nei momenti di difficoltà: dopo 15’ avevamo già perso per infortunio due giocatori nello stesso ruolo e siamo rimasti in 14 per un rosso dopo pochi minuti del secondo tempo. C’è quindi stato un atteggiamento molto positivo: ora lavoriamo sugli errori che abbiamo compiuto, miglioriamoci ancora e continuiamo questo cammino.”

Al termine dell’incontro, la signora Ernestina, moglie di Pietro Dallù, ha consegnato il trofeo dedicato a Pietro al capitano dell’Avezzano Basha, che porta a casa la coppa in segno di sportività e amicizia tra i due Club.

Il Man of the Match è stato il nostro numero 9 Niccolò Zanotti, autore di una prestazione di alto livello coronata dalla splendida meta finale che ha chiuso la partita.

La vittoria dei Cadetti in serie C

Contemporaneamente la serie Cadetta sul campo del San Donato Milanese vinceva la sua prima gara di campionato di Serie C, battendo i padroni di casa per 42 a 21. Una bella partita che ha visto in particolar modo brillare la fase difensiva.

“Finalmente abbiamo iniziato il nostro campionato – ci racconta l’Head Coach Juan Pablo Sanchez. I ragazzi hanno fatto una buona partita, con qualche errore di rodaggio visto che era la prima e questo è comprensibile. Abbiamo lavorato molto bene in difesa e sul contatto. Buonissima l’aggressività, meno la disciplina e quindi abbiamo subito qualche calcio di troppo. La cosa più importante è che hanno giocato tutti hanno giocato e abbiamo vinto facendo anche il bonus offensivo.”

I prossimi appuntamenti vedranno la prima squadra viaggiare sabato verso Padova per la sfida con Valsugana, mentre domenica saranno le mura del Centro Sportivo Venegoni – Marazzini ad accogliere il derby Parabiago – Lainate. Avanti tutta, #alépara!

Il tabellino della partita

Rugby Parabiago vs Avezzano Rugby 52-25 (26-11) Centro Sportivo Venegoni-Marazzini 26 ottobre 2025 ore 15.00 Serie A Maschile- II giornata

Marcatori: 2’ tr. Brasnean (0-3), 9’ m. Ceciliani (5-3), 20’ m. Svida tr. Silva Soria (12-3), 25’ m. Moioli tr. Silva Soria (19-3), 36’ m. Moscioni tr. Silva Soria (26-3), 41’ dp. Dapit (26-6), 42’ m. Tinarelli (26-11) st: 42’ m. Ceciliani tr. Silva Soria (33-11), 47’ m. Mei tr. Brasnean (33-18), 52’ m. Pirruccio tr. Brasnean (33-25), 56’ m. Cornejo tr. Silva Soria (40-25), 67’ m. Cornejo (45-25), 80’ m. Zanotti tr. Sanchez (52-25)

Rugby Parabiago: Cortellazzi, Cocca (41’ Coffaro), Svida, Hala, Moioli (67’ Sanchez), Silva Soria, Zanotti, Tlome (6’ Nadali) (15’ Moscioni), Mugnaini, Messori, Toninelli (67’ Zoccali), Caila (41’ Salvetti), Castellano (41’ Divis), Ceciliani (52’ Cornejo), Bettini

All. Porrino

Avezzano Rugby: Brasnean, Tinarelli, Teodori, Pirruccio, Di Giammarco (62’ Bartolini), Dapit, Robazza (70’ Mocom), Grant, Del Vecchio (66’ Mammone), Crea (44’ Mei), Buccim, Basha (66’ Rettagliata), Silla (73’ Di Giacomo), Pais (54’ Ponzi), Moncerino (70’ Leonardi)

All. Rotiglio

Arb Bisetto L.

AA1 Pretoriani AA2 Romascu

Cartellini: 50’ r. Bettini (Rugby Parabiago) 66’ g. Silva Soria (Rugby Parabiago)

Calciatori: Sanchez 1/1 (Rugby Parabiago), Silva Soria 5/7 (Rugby Parabiago), Brasnean 3/4 (Avezzano Rugby), Dapit 1/1 (Avezzano Rugby)

Note: Giornata autunnale soleggiata, circa 500 persone, campo discrete condizioni, Trofeo Memorial “Pietro Dallù”

Punti classifica: Rugby Parabiago 5, Avezzano Rugby 0

Player of the Match: Zanotti (Rugby Parabiago)