È stata una sfida intensa quella andata in scena sabato al Venegoni – Marazzini di Parabiago, dove i padroni di casa del Rugby Parabiago hanno avuto la meglio sull’Unione Rugby Capitolina al termine di una gara equilibrata nella prima frazione e più indirizzata nella seconda.

Prestazione solida per il Rugby Parabiago contro la Capitolina

L’avvio di partita ha mostrato due squadre attente e ben organizzate, con poche concessioni da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio è stata una meta dei rossoblù nei minuti iniziali, non trasformata, che ha fissato il parziale sul 5-0, risultato rimasto invariato fino all’intervallo grazie alla solidità difensiva delle due formazioni.

Nella ripresa, però, i Galletti hanno progressivamente aumentato il ritmo e preso il controllo del match. Pur senza mai smettere di combattere, la Capitolina non è riuscita a contenere l’avanzata dei padroni di casa, che hanno allungato fino al 26-10 finale.

Tra i protagonisti della giornata spicca la prestazione del numero 10, Facundo Silva Soria, che ha saputo dirigere il gioco con lucidità e continuità per tutta la partita, contribuendo in modo determinante al successo del Parabiago.

Il commento del coach Porrino

“Siamo contenti della partita di sabato – racconta l’Head Coach Daniele Porrino. Abbiamo avuto qualche problema sui punti d’incontro ma molto bene la parte difensiva che abbiamo lavorato in settimana. La Capitolina è una squadra sempre difficile: siamo riusciti a fare i 5 punti e questo ci fa piacere. I giovani chiamati in causa anche questa volta sono stati molto bravi. Adesso abbiamo due trasferte difficili, che cercheremo di affrontare al meglio.”

Per rivedere i nostri Galletti a Venegoni – Marazzini bisognerà aspettare il match con VII Torinese del 10 gennaio. Il 6 e il 13 dicembre sono invece in calendario le due trasferte con Livorno e Calvisano.

Il tabellino della partita

Rugby Parabiago vs Unione Rugby Capitolina 26-10 (5-0) Centro Sportivo Venegoni-Marazzini 29 novembre 2025 ore 14.30 – Campionato Seria A Girone 1 IV Giornata

Marcatori: 7’ m. Cortellazzi (5-0) st; 50’ cp. Santarelli (5-3), 54’ m. Moscioni tr. Silva Soria (12-3), 68’ m. Cornejo tr. Silva Soria (19-3), 74’ m. Calafigli tr. Santarelli (19-10), 80’ m. Compare tr. Silva Soria (26-10)

Rugby Parabiago: Comotto (42’ Grassi), Cortellazzi (53’ Cocca), Paz (cap), Hala, Moioli, Silva Soria, Zanotti (45’ Compare), Tlome (50’ Caila), Mugnaini, Zoccali, Bertoni (60’ Trombetta), Salvetti (42’ Toninelli), Castellano (42’ Antonini), Ceciliani (42’ Cornejo), Moscioni (63’ Ceciliani)

All. Porrino

Unione Rugby Capitolina: Santarelli, Rosato, Innocenti, Montuori (45’ Colafigli), Graziani (60’ Vannini), Crivelloni, Faccenda (53’ Buchalter), Benvenuti (66’ Devalba), Magnini, Ragaini (cap), Terribili (50’ Zuin), De Filippis (60’ Caputo), Cini (60’Ciocci), Parlati (50’ Caoletti) (63’ De Filippis)

All. Marrucci

Arb Negro

AA1 Torra AA2 Romascu

Cartellini: Giornata soleggiata, 300 spettatori

Calciatori: Silva Soria (Rugby Parabiago) 3 / 4 – Santarelli Vittorio (Unione Capitolina) 2 / 3

Punti classifica: Rugby Parabiago Unione Rugby Capitolina 5-0

Player of the Match: Silva Soria (Rugby Parabiago)